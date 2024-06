La familia que más veces ha ganado la Copa América

La familia Forlán-Corazzo cuenta con una marca envidiable en la Copa América. Juan Corazzo, yerno Pablo Forlán y su nieto Diego Forlán se consagraron en el torneo continental. Juan Corazzo fue el DT de Uruguay en los años 1959 y 1967. Pablo Forlán se casó con su hija y fue miembro de aquella selección ganadora. Finalmente, Diego fue una de las máximas estrellas de los uruguayos en la historia, ganó el trofeo en el año 2011.

Uruguay se postula como una de las candidatas para esta edición de la Copa América en Estados Unidos. La Celeste viene de golear 4-0 a México en un partido amistoso.

Carlos Rodríguez, se refirió al andar de México en los amistosos y lo que espera de la Selección durante los partidos oficiales de la Copa América.

“Bien, yo creo que fue una sensación diferente, más allá de que al final nos alcanzarán a ganar con ese gol, pero bueno, creo que el equipo demostró mayor intensidad. Si bien hicieron creo que los goles muy tempraneros en los dos tiempos y eso se presta a que se ponga más atención y a remar contracorriente, pero el equipo demostró buenas cosas”, expresó el jugador del combinado nacional, Carlos Rodríguez.

Por otro lado, se animó a hablar sobre el orgullo después de la goleada ante La Celeste y si ve a México como favorito de su grupo para el torneo continental.

“Sí, uno siempre quiere ganar cada partido, así sea amistoso, pero bueno, aprendimos mucho a que eso no pase a la hora de la hora que es la Copa América, así que, nos pegó en el orgullo porque a nadie le gusta perder por esa cantidad de goles pero bueno, eso lo demostramos en el segundo partido que salimos con más intensidad. Creo que eso habla de que México siempre ha hecho buenas cosas en la Copa América ¿no? Hace mucho tiempo que no se participa, pero bueno, a mí me ha tocado enfrentarlos en partidos amistosos”, sentenció el jugador de la Selección Azteca.

