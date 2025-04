Copa Libertadores: ¿Qué partidos se juegan hoy y dónde verlos en la Jornada 3?

La Copa Libertadores, el torneo más prestigioso del futbol sudamericano, vive esta semana su tercera jornada de la fase de grupos, donde los equipos buscarán afianzar su camino hacia los octavos de final, una jornada de este martes que tendrá seis partidos, muy atractivos para los fans del certamen.

Con 32 equipos en competencia, el certamen sigue siendo dominado históricamente por clubes de Brasil y Argentina, que suman entre ambos 49 títulos (25 para argentinos y 24 para brasileños) de las 66 ediciones disputadas.

Mandan los clubes brasileños y argentinos

Esta hegemonía se mantiene vigente en la actualidad, con equipos como Flamengo, Palmeiras y River Plate como favoritos recurrentes, además de otros como Talleres y Racing que también pueden aspirar a darle un título más al futbol de Argentina en la Copa Libertadores.

Sin embargo, en esta edición, otros conjuntos como LDU Quito, Talleres y Colo-Colo buscan dar la sorpresa y avanzar lo más lejos posible en el torneo, y los juegos de hoy serán clave para estas instituciones y su futuro en la Copa Libertadores.

Horarios y partidos clave de la Jornada 3

La actividad arrancará este martes 22 de abril con tres encuentros simultáneos a las 16:00 horas (tiempo del centro de México:

Alianza Lima vs Talleres

LDU Quito vs Flamengo

Carabobo vs Universidad de Chile

Más tarde, a las 18:30 horas, se jugarán:

Internacional vs Nacional

Colo-Colo vs Racing

Finalmente, a las 20:00 horas, cerrará la jornada:

Barcelona SC vs Universitario

Entre los duelos más atractivos destacan el LDU Quito vs Flamengo, donde los ecuatorianos intentarán frenar al poderoso equipo brasileño, y el Colo-Colo vs Racing, un duelo clave en el Grupo B.

Con varios equipos peleando por su supervivencia en el torneo, la Jornada 3 promete emociones y sorpresas en el camino hacia la consagración continental.