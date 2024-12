El regreso de un director técnico mexicano a la Copa Libertadores

Efraín Juárez ganó el doblete en Colombia y ahora disputará el torneo de la Copa Libertadores 2025 con Atlético Nacional. Han pasado 9 años desde que un estratega azteca estuvo dirigiendo en el torneo de la Conmebol, esto ocurrió con Guillermo Vázquez y los Pumas en el año 2016.

Efraín se convirtió en el primer entrenador mexicano en ganar la Liga de Colombia en su primer torneo. El estratega llegó en el mes de agosto al cuadro verdolaga, fue criticado y sancionado de manera insólita.

Juárez se lleva todos los aplausos

Hoy, es reconocido por la afición del Atlético Nacional y se ha ganado el cariño de toda Colombia.

“Sé dónde estoy, sé de dónde vengo y sé dónde estoy parado. Que recuerden los hinchas que vamos a darles muchas alegrías, y no vengo a pasar el tiempo, créanme, no dejé a mi familia a 12 mil kilómetros para ver qué pasaba aquí, no dejé a mis hijos llorando para ver qué pasaba aquí. Vengo aquí con la ilusión de dejar huella, ¿alcanzará?”, fueron las palabras de Juárez cuando llegó al banquillo verdolaga.

Juárez marca un antes y un despúes en Colombia

Efraín hace historia en su primera oportunidad en un banquillo como DT en solitario. El mexicano celebró con sombrero charro tras coronarse campeón y se le vio muy alegre junto a los aficionados verdolagas.

“Siempre está para pelear campeonatos. Cuando yo tuve la oportunidad de firmar por el club, una de las responsabilidades que tenía era regresar al equipo a pelear campeonatos. Prometer, nadie en el mundo puede prometer títulos, es imposible, pero sí podemos prometer pelearlos y ganamos”, sentenció tras ser campeón de la Copa y de la Liga en el país cafetero.

El DT azteca viene de prepararse y sumar experiencia como auxiliar en Estados Unidos y en el viejo continente. Juárez es apenas el tercer estratega en la historia del futbol colombiano en conseguir un doblete.

