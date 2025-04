Copa Libertadores: Todos los equipos que debutan hoy en la Jornada 1

Racing Club llega a la Copa Libertadores 2025 como uno de los grandes candidatos al título, luego de su reciente conquista de la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana y es uno de los 12 clubes que debutan hoy en la Jornada 1 del certamen continental.

El equipo de La Academia integra el Grupo E, donde compartirá zona con Fortaleza (Brasil), Colo Colo (Chile) y Atlético Bucaramanga (Colombia), el sector donde debe competir por el liderato.

Resumen: Atlante 4-1 Cancún FC | Liga BBVA Expansión MX Clausura 2025

Según los pronósticos, Racing figura como favorito para avanzar a octavos de final, instancia en la que clasifican los dos primeros de cada grupo, mientras que el tercero pasa a la Copa Sudamericana, algo que no entra en los planes del Racing de Argentina.

Te puede interesar: La Premier League revoluciona el arbitraje con el fuera de juego semiautomático

Por su parte, Estudiantes de La Plata, otro de los clubes argentinos en la Copa Libertadores, debutará en el Grupo A, enfrentando al último campeón del torneo, además de Universidad de Chile y Carabobo (Venezuela).

El “Pincha” también aspira a superar la fase inicial, aunque deberá demostrar su jerarquía ante rivales complicados en la justa continental más importante a nivel de clubes.

Todos los equipos que debutan hoy

La primera jornada de la Copa Libertadores 2025 contará con la participación de 12 equipos, entre ellos destacan:

Racing y Estudiantes (Argentina)

Barcelona e Independiente del Valle (Ecuador)

Fortaleza (Brasil)

Colo Colo (Chile)

Atlético Bucaramanga (Colombia)

Cerro Porteño y Libertad (Paraguay)

Bolívar (Bolivia)

Alianza Lima (Perú)

Atlético Bucaramanga (Colombia)

Te puede interesar: Equipos mexicanos que juegan HOY 1 de abril en Concachampions 2025

Horarios y partidos clave

El cronograma para este martes incluye encuentros emocionantes, habrá seis partidos, y en varios países de Sudamérica. En venezuela, en Paraguay, en Brasil, en Colombia, en Ecuador y también en Perú:

16:00 hs: Carabobo vs. Estudiantes (Grupo A)

16:00 hs: Cerro Porteño vs. Bolívar (Grupo G)

18:30 hs: Fortaleza vs. Racing (Grupo E)

18:30 hs: Atlético Bucaramanga vs. Colo Colo (Grupo E)

20:00 hrs. Barcelona SC vs Independiente del Valle (Grupo B)

20:00 hrs. Alianza Lima vs Libertad (Grupo D)