Copa Mundial 2026: Conoce cuáles serán los mejores partidos que se van a jugar en Estados Unidos

Estados Unidos se prepara para vivir el verano futbolero más grande de su historia: la Copa Mundial 2026 traerá al país una agenda repleta de partidos de altísimo nivel, con la participación de potencias como Brasil, España y Uruguay, además de la gran final en el área de Nueva York/Nueva Jersey.

https://x.com/fifaworldcup_es/status/1997365739846603127?s=20

Será el torneo con más selecciones y más partidos disputados en suelo estadounidense, lo que convertirá a ciudades como Los Ángeles, Miami, Atlanta, Dallas y Houston en epicentros globales del futbol durante más de un mes.

Con la ampliación a 48 selecciones, el Mundial 2026 tendrá un calendario mucho más cargado, y una parte muy importante de esos juegos se disputará en modernas sedes de EUA, desde el SoFi Stadium en Inglewood hasta el MetLife Stadium en Nueva Jersey.

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) ha distribuido partidos clave de fase de grupos, encuentros de la selección de Estados Unidos, cruces entre potencias europeas y sudamericanas, cuartos de final, semifinales y la final en estadios de la costa este, el centro y la costa oeste.

Para la afición que vive en EUA o que viajará desde cualquier punto del continente, este Mundial será una oportunidad única de ver en vivo lo que antes solo se disfrutaba por televisión: duelos entre campeones del mundo, enfrentamientos directos entre selecciones de élite y noches de máxima tensión rumbo al título.

Entre el 11 de junio y el 19 de julio, el futbol de élite tendrá en EUA su escenario principal, con un calendario pensado para llenar de color y ruido algunos de los recintos deportivos más modernos del planeta.

Partidos imperdibles en EUA

Los mejores partidos del Mundial 2026 en EUA incluyen los tres juegos de la selección de Estados Unidos en fase de grupos, varios duelos de potencias y prácticamente todas las instancias decisivas del torneo. La selección debutará el 12 de junio ante Paraguay en SoFi Stadium (Inglewood, área de Los Ángeles), jugará su segundo encuentro el 19 de junio frente a Australia en Lumen Field (Seattle) y cerrará el grupo el 25 de junio nuevamente en SoFi Stadium ante un rival procedente del repechaje europeo, siempre en horarios estelares.

Los partidos de Brasil en EUA figuran entre los más atractivos para la afición del continente: el equipo sudamericano tendrá juegos en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, en el Lincoln Financial Field de Filadelfia y en Hard Rock Stadium de Miami, todos programados en horarios vespertinos o nocturnos.

El grupo de España y Uruguay también ofrece choques de alto nivel en sedes estadounidenses como Mercedes‑Benz Stadium (Atlanta), Hard Rock Stadium (Miami) y NRG Stadium (Houston), con una combinación de horarios de mediodía y tarde que facilita seguirlos tanto en el país como en el resto de América.

A estos partidos se suman también enfrentamientos como el Colombia vs Portugal del 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami el cual se perfila como un choque entre dos selecciones con un alto nivel competitivo.

Fases definitorias en EUA

Las rondas finales harán de EUA el corazón del Mundial 2026: los cuartos de final se disputarán entre el 9 y el 11 de julio en Boston, Los Ángeles, Miami y Kansas City, cuatro plazas con gran infraestructura y conectividad aérea.

Las semifinales se jugarán el 14 de julio en AT&T Stadium (Arlington, Texas) y el 15 de julio en Mercedes‑Benz Stadium (Atlanta), mientras que la gran final se celebrará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, confirmando a EUA como sede de los partidos más importantes del torneo.

El calendario de la Copa Mundial 2026 en EUA se perfila como una experiencia irrepetible: un calendario cargado de partidos de élite, estadios de última generación y sedes repartidas por todo el país para vivir el fútbol al máximo. Para quienes viajen o ya vivan en EUA, organizar el viaje con tiempo, revisar fechas, horarios y ciudades será clave para no quedarse fuera de los duelos más esperados de la selección de Estados Unidos y de las grandes potencias internacionales.

