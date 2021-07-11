Actualización sobre el caso de Hirving Lozano

La Copa Oro inició para la Selección Azteca el sábado 10 de julio, en frente tenían al combinado de Trinidad y Tobago que parecía, en el papel, que no daría grandes complicaciones para el conjunto mexicano. El partido finalizó con un empate sin goles, donde la figura fue el arquero trinitario y el drama se presentó por la lesión del Chucky Lozano.

Hirving Lozano se encuentra estable, mejor y recuperándose de forma positiva tras el aparatoso choque que tuvo contra el portero de Trinidad y Tobago en el debut de México en la Copa Oro. Los Servicios Médicos de la Selección Azteca encabezados por el Dr. José Luis Serrano y el fisioterapeuta Carlos Peçanha acompañaron al Chucky toda la madrugada de este domingo dando seguimiento puntual a los estudios realizados al delantero del Napoli.

Tras el impacto que lo dejó noqueado en la cancha de los Vaqueros de Dallas, Hirving Lozano fue trasladado al Medical City Arlington ubicado apenas a 7 kilómetros del estadio.

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Actualización sobre el estado de salud de Hirving 'Chucky' Lozano, desde Arlington, Texas, con @OmarVV9 pic.twitter.com/mcDRrrZIY0 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 11, 2021

Se analizan dos situaciones

Hay dos situaciones que están monitoreando sobre el estado de salud de Lozano. Del brusco movimiento del cuello y espalda, todo indica que no deberá tener complicaciones de acuerdo con las primeras evaluaciones que se realizaron al mexicano. El tema que más atención ha tenido es la profunda herida que tuvo a la altura del ojo y ceja izquierda que fue profunda.

Al interior del cuerpo técnico de Gerardo Martino no hay premura por conocer si Lozano estará disponible para lo que resta de la Copa Oro, en este momento priorizan ante todo la salud del futbolista sin importar que no pudieran contar con él lo que resta de la fase de grupos.

México enfrentará a Guatemala y El Salvador en sus siguientes partidos de la fase de grupos. A pesar del resultado, se rescataron las oportunidades que logró conseguir la escuadra nacional.

