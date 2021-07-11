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Fútbol

Cuauhtémoc Blanco y Chucky Lozano, víctimas de Trinidad y Tobago

Cuauhtémoc Blanco y Chucky Lozano, sufrieron en épocas diferentes, impactos que los lesionaron ante un Trinidad y Tobago que no ha modificado sus formas.

Hirving Lozano sufre escalofriante lesión

Escrito por: Azteca Deportes

El delantero mexicano Hirving Chucky Lozano sufrió un accidente este sábado en el duelo de México frente a Trinidad y Tobago de la Copa Oro, escuadra que en su momento ya causó estragos en la Selección Azteca, cuando lesionaron a Cuauhtémoc Blanco hace más de 20 años.

Los equipos caribeños de la Concacaf han sido criticados durante mucho tiempo, por no terminar de profesionalizar a los jugadores, pues más allá de su condición física o técnica, siguen careciendo de un control y evidenciando lo atrabancados que juegan.

Este sábado se dio muestra de nueva cuenta de este estilo burdo, cuando al minuto 10 del partido entre la Selección Azteca y Trinidad y Tobago, Hirving Lozano fue presuntamente empujado en el área, siendo derribado y en su trayectoria se estrelló contra la rodilla del arquero Phillips que salió de forma temeraria.

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El choque de inmediato encendió las alarmas en México y en el Nápoli, y en las primera imágenes se vio a un Chucky Lozano con una profunda herida en la zona del ojo derecho de la cual sangraba.

Escalofriante impacto del Chucky Lozano que le abre la ceja

El mexicano fue inmovilizado y controlado; fue llevado a un hospital en donde Gerardo Velázquez de León, reporta que el jugador “está estable, tranquilo y consciente”, pero que los médicos de Selección y los doctores del hospital buscan evitar una cirugía en la zona de la ceja y el párpado, por una herida que ha sido reportada como “profunda”.

Hirving Lozano está prácticamente descartado ya de la Copa Oro, pues necesitará de días de recuperación y no será arriesgado en lo más mínimo ante la gravedad de su lesión.

Cuauhtémoc Blanco, fue fracturado por Trinidad y Tobago

El ya lejano 8 de octubre del año 2000, marcó la carrera para siempre de Cuauhtémoc Blanco, pues en el juego de México contra Trinidad y Tobago, sufrió de una criminal patada de Ancil Elcock.


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Aquella tarde, el entonces jugador del Valladolid fue intervenido y aunque luego en el equipo español fue rehabilitado, nunca pudo recobrar el nivel que tenía el enganche y creativo de la Selección Azteca.

Hirving Lozano sufre escalofriante lesión
during the match Mexico vs Trinidad y Tobago, corresponding to Group A of the 2021 CONCACAF Gold Cup, at AT-T Stadium, on July 10, 2021. <br><br> durante el partido Mexico vs Trinidad y Tobago, correspondiente al Grupo A de la Copa Oro de la CONCACAF 2021, en AT-T Stadium, el 10 de Julio de 2021.|Jorge Martinez/MEXSPORT

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