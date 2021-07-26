Canadá es el rival de México en semifinales Copa Oro

México. La Selección de México ya tiene rival para la semifinal de la Copa oro y será la selección de Canadá, partido que podrás ver este jueves en VIVO por aztecadeportes.com , Azteca 7 y APP de Azteca Deportes, con el mejor equipo de analistas y narradores del mundo mundial, encabezados por Christian Martinoli, el “Doctor” García, Jorge Campos y Zague.

EN VIVO EL PARTIDO MÉXICO VS CANADÁ AQUÍ.

Canadá alcanzó por tercera vez en la historia de la Copa Oro la semifinales y lo hizo por la puerta grande, con un gran fUtbol individual y de conjunto, que superó en todo momento a una Costa Rica, que careció de definición en su juego.

Resumen: México vs Honduras Copa Oro

El equipo canadiense, que dirige el inglés John Herdman, no dejó ninguna duda sobre el terreno de juego que es un serio candidato a estar en la lucha por el título cuando el próximo jueves, 29 de julio, se enfrente en semifinales a la selección de México, que defiende el título de campeones y que eliminaron a la selección de Honduras por marcador de 3-0.

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Canadá participará en su primera semifinal desde 2007 y su tercera en la historia del torneo, mientras que el duelo ante México, en la fase eliminatoria, será la segundo después que en la edición de 2000 venció a la escuadra azteca camino a su único título de la Copa Oro.

El nuevo duelo entre México y Canada será también el próximo jueves, 29 de julio, y tendrá como escenario el NRG Stadium de Houston, donde se espera que el lleno sea completo para apoyar a la escuadra de Gerardo “Tata” Martino que defiende el título de campeones del torneo.

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Cuándo y dónde ver en VIVO México vs Canadá



Cuándo: Jueves 29 de julio.

Hora: 8:45 pm (tiempo de centro de México).

Dónde: nuestro sitio, APP de Azteca Deportes y Azteca 7.

No puedes perderte el encuentro entre México vs Canadá por las pantallas de Azteca Deportes, con los mejores narradores y analistas del mundo mundial.

Con información de EFE