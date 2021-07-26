Estados Unidos se instala en semifinales de Copa Oro

Texas, EE.UU. Un grave error del arquero jamaiquino Andre Blake le dio el triunfo a la selección de Estados Unidos por 1-0 ante Jamaica para avanzar a la semifinal de la Copa Oro.

Resumen: México vs Honduras Copa Oro

El delantero Mattew Hoppe marcó en el minuto 83 a la escuadra caribeña y a Estados Unidos le bastó para instalarse en semifinales en la que le espera este jueves a Catar, la selección anfitriona de la próxima Copa del Mundo.

Tal vez te interese: México retoma sus formas y golea a Honduras

La escuadra de Catar avanzó el sábado al derrotar por 3-2 a El Salvador.

Estados Unidos y Catar jugarán en el Q2 Stadium de Austin, Texas, el próximo jueves.

El gol de Mattew Hoppe, su primero en la selección de las barras y las estrellas, llegó como un auténtico regalo del portero de Jamaica, Andre Blake, que salió en falso a despejar el balón.

El delantero estadounidense anotó a placer cuando mejor jugaban lla selección de Jamaica.

La falta de puntería condenó a los jamaiquinos, que hicieron figura al arquero de Estados Unidos Matt Turner.

Los Reggae Boyz pudieron haberse ido al descanso con, al menos, un gol de ventaja.

La historia no cambió en la segunda mitad, en la que de nuevo Jamaica fue superior en las oportunidades de gol, pero un falló, el único que tuvo Blake, que había estado seguro durante todo el encuentro, cometió en el que impidió que su equipo, al menos hubiese llegado al tiempo extra y tal vez a los penaltis.

Tal vez te interese: EN VIVO: Final Clavados sincronizados 10m varonil | Tokyo 2020

No fue así, Estados Unidos, con muy poco futbol, y mucha suerte, hizo buenos los pronósticos de alcanzar la semifinales por decimoquinta vez, solamente quedó eliminada en cuartos de final de la Copa Oro en la edición del 2000, cuando el título se lo quedó Canadá.



Ficha técnica del partido Estados Unidos vs Jamaica:

Estados Unidos: Matt Turner; Shaq Moore (m.85, Reggie Cannon), James Sands, Miles Robinson, Sam Vines, Gianluca Busio, Kellyn Acosta, Sebastián Lletget, Paul Arriola (m.63, Cristian Roldán), Daryl Dike (m.63, Gyasi Zardes), Mattew Hoppe (m.84, Nicholas Gioacchini).

Seleccionador: Gregg Berhalter

Jamaica: Andre Blake; Alvas Powell (m.28, Oniel Fisher), Damion Lowe, Liam Moore, Kemar Lawrence; Blair Turgott (m.74, Shamar Nicholson), Devon Williams, Daniel Johnson, Junior Flemmings (m.86,Tyreek Magee); Scory Burke (m.74, Andre Gray) y Bobby Reid.

Seleccionador: Theodore Whitmore.

Con información de EFE