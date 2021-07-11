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Fútbol

Chucky Lozano sería baja de Selección Mexicana tras accidente

El choque que sufrió Chucky Lozano al minuto 10 del partido, lo dejarían borrado de la Copa Oro, pues la herida tardaría en sanar.

Hirving Lozano sufre escalofriante lesión
during the match Mexico vs Trinidad y Tobago, corresponding to Group A of the 2021 CONCACAF Gold Cup, at AT-T Stadium, on July 10, 2021. <br><br> durante el partido Mexico vs Trinidad y Tobago, correspondiente al Grupo A de la Copa Oro de la CONCACAF 2021, en AT-T Stadium, el 10 de Julio de 2021.|Jorge Martinez/MEXSPORT

Escrito por: Azteca Deportes

El delantero mexicao Hirving Chucky Lozano prácticamente le ha dicho adiós a la Copa Oro en el primer partido de la Selección Azteca, debido al tremendo choque que sufrió a los 10 minutos del partido de este sábado ante Trinidad y Tobago.

El atacante Chucky Lozano iba buscando el balón enfilándose al arco rival, pero un forcejeo que bien pudo marcarse como empujón, lo derribó y en la caída se estrelló con la rodilla del arquero Phillips, en un golpe seco que sacudió agresivamente la cabeza del delantero del Nápoli.

De inmediato las alertas se encendieron, y tras segundos, se descubrió una herida en la ceja izquierda por la cual Chucky Lozano estaba sangrando y apenas y podía moverse.

El impacto hizo entrar a las asistencias, que controlaron a Hirvig Lozano y trasladaron rápidamente en una carrito de emergencias hacia afuera de la cancha para luego llevarlo, presuntamente, a un nosocomio cercano en donde se encuentra "tranquilo y estable", de acuerdo al reporte de Gerardo Velázquez de León, analista de Azteca Deportes.

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Escalofriante impacto del Chucky Lozano que le abre la ceja

Chucky Lozano no podría estar más en Copa Oro

Aunque al medio tiempo del juego no se ha tenido información exacta que dé un diagnóstico de la salud del jugador Chucky Lozano, está prácticamente cantado que no jugará más por estos tres motivos:

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Herida: De acuerdo a las imágenes, Chucky Lozano sufrió una importante cortada en el área del ojo derecho, entre la ceja y el párpado, por el cual sangraba. El atacante tendrá que ser suturado de acuerdo a la extensión de la herida, pero en cualquiera de los casos una cortada de ese tipo lleva semanas de reposo, pues necesita cicatrizar y un mínimo esfuerzo puede afectar la herida.

No lo arriesgarán: Chucky Lozano es el mejor jugador de la Selección Mexicana, el más desequilibrante, el más regular en Europa, el más caro y uno de los más mediáticos. Por ningún motivo Gerardo Martino se aventuraría a usarlo en condiciones apremiantes.

Nápoli intervendrá: El cuadro del Nápoli, dueño de Chucky Lozano, se pondrá en contacto a la brevedad como ocurren en situaciones de este tipo, para darle seguimiento al jugador y luego, intervenir en el tema de su recuperación.

Su baja se anunciaría en próximas horas y tomarán en la Selección Azteca alguna decisión para ocupar su sitio.

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