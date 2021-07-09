Curazao causaría baja de la Copa Oro por Covid 19

La selección de futbol de Curazao podría causar baja de la Copa Oro a sólo unas horas de dar inicio la competición de la CONCACAF, esto debido a un brote de Covid 19 al interior de su plantel.

El diario “Curaçao Chronicle” reportó que el mediocampista Kenji Gorré dio positivo durante su estancia en Los Ángeles donde la selección de Curazao se preparaba para el torneo. Gorré fue aislado y no viajó con el equipo a Dallas.

El equipo hará pruebas de coronavirus a todo su plantel, y de resultar positivo el 50% de los integrantes, Curazao se dará de baja de la Copa Oro. Si dan positivo menos del 50%, tienen posibilidad de suplir a los miembros del equipo.

Marcaje Personal | ¿Funes Mori es el delantero indicado?

Te podría interesar: Conoce las sedes que albergarán la Copa Oro 2021

El combinado del caribe se enfrentaría a El Salvador, de no tener equipo completo, algunos medios internacionales mencionan a Guatemala como posible reemplazo de Curazao. Si nada cambia en las próximas horas, México sería se segundo rival en el torneo.

La Selección Mexicana se prepara para su debut en Copa Oro

Mientras tanto, Gerardo Martino prácticamente ya tiene la alineación de la Selección Nacional de México para hacer su presentación en la Copa Oro 2021 ante Trinidad y Tobago.

El arquero titular será Alfredo Talavera, las dudad están en la defensa. A pesar de que Néstor Araujo se recuperó de problemas musculares, no está seguro si él o Gilberto ‘Tiba’ Sepúlveda iniciarán en Dallas; Héctor Moreno está descartado.

Los otros tres elementos que conforman la línea defensiva están confirmados con Luis ‘Chaka’ Rodríguez y Jesús Gallardo, lateral derecho e izquierdo respectivamente, y Carlos Salcedo por la central costado derecho, en lugar de Héctor Moreno, jugador descartado para este primer partido.

El mediocampo estará probablemente conformado por Edson Álvarez al centro y Héctor Herrera como volante por derecha; además de Erick Gutiérrez “Guti” por el sector izquierdo.

En el ataque repetirá a los tres jugadores que utilizó en la goleada 4-0 ante el equipo de Nigeria, con Jesús ‘Tecatito’ Corona por derecha, Hirving ‘Chucky’ Lozano por izquierda y Rogelio Funes Mori de centro delantero.

En Arlington, Texas iniciará el camino de la selección mexicana midiéndose a Trinidad y Tobago, quien dejó fuera a Montserrat y Guyana Francesa. Las otras dos selecciones que clasificaron fueron Haití y Guadalupe.

El estratega Gerardo Martino podría convertirse en el primer bicampeón de la Copa Oro con la selección mexicana.

¿Dónde juega México vs Trinidad y Tobago?

No te pierdase México vs Trinidad y Tobago en el debut del combinado de Gerardo Martino en la Copa Oro, el duelo el 10 de julio por aztecadeportes.com, la APP de Azteca Deportes y Azteca 7.

Te puede interesar: Por cuarta ocasión Brasil y Argentina en una final de Copa América.