El invitado Catar se mete a semifinales de Copa Oro

Phoenix, EE.UU. La selección de Catar avanzó a la siguiente fase de la Copa oro al derrotar por 3-2 a El Salvador con dos goles marcados en los primeros 8 minutos del encuentro y se clasificó a las semifinales en su primera participación.

El delantero catarí Al Moez Ali abrió el cmarcador al minuto 2 al vencer al portero salvadoreño con un disparo a ras de piso en la primera llegada ofensiva de la selección asiática.

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Abdelaziz Hatim marcó el 2-0 al minuto 8 con un potente disparó desde fuera del área que se metió en el ángulo superior derecho del arco salvadoreño, un golazo.

La selección salvadoreña mantuvo el control del esférico durante el primer tiempo, pero sin generar opciones importantes de gol para descontar antes del descanso.

Ya en la segunda parte, Al Moez Ali anotó el 3-0 al minuto 55 de penalti, con lo que el equipo de Catar relajó la posesión de la pelota.

El Salvador comenzó a presionar y logró el 3-1 a los 63 por medio del delantero Joaquín Rivas, que volvió recortar distancia en el minuto 66 para el 3-2 definitivo.

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Los salvadoreños mantuvieron el control del juego hasta el cierre del partido y estuvieron muy cerca de la igualada por intermedio de Rivas con un gol que no contó por posición adelantada.

Catar, que será el anfitrión del mundial de futbol de 2022, se enfrentará al ganador de la llave que disputarán Estados Unidos y Jamaica.



Ficha técnica: Catar vs El Salvador

3. Catar: Meshaal Barsham; Pedro Miguel, Abdelkarim Hassan, Homam Ahmed (Terek Salman, m.68), Bassam Al Raw; Khoukhi Boualem; Abdelaziz Hatim (Assim Madabo, m.75), Karim Boudiaf; Hasan Al Haydos (Adbullah Al Ahrak, m.90); Akram Afif (Mohammed Muntari, m.67) y Al Moez Ali.

Seleccionador: Félix Sánchez.

2. El Salvador: Mario González; Eriq Zavaleta, Ronald Gómez, Alexander Larín (Juan Portillo, m.82), Bryan Tamacas; Alex Roldán, Darwin Cerén, Joaquín Rivas, Joshua Pérez (Marvin Monterroza, m.51); Amando Moreno (Marvin Márquez, m.82) y Jairo Henríquez (Walmer Martínez, m.64).

Seleccionador: Hugo Pérez.

Árbitro: el mexicano Fernando Hernández Gómez amonestó a Pérez, Cerén y Rivas.

Con Información de EFE