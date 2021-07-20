El posible rival de México en Cuartos de Final de la Copa Oro

Estados Unidos. La Selección de México, dirigida por el técnico argentino Gerardo “Tata” Martino, ya se encuentra en los cuartos de final de la Copa Oro al ganar el Grupo A con siete unidades, dejando en el segundo puesto a El Salvador.

La Selección Azteca espera a su rival que saldrá de los duelos de este día que sostendrán Honduras vs Catar y Panamá vs Granada pertenecientes al Grupo D.

Honduras, ya clasificada a los cuartos de final de la Copa Oro de la Concacaf, buscará asegurar el primer lugar del Grupo D cuando enfrente a Catar en el BBVA Stadium en Houston, Texas.

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A los hondureños les bastará un empate para clasificar primero del sector y así enfrentar a El Salvador en la siguiente ronda, partido que se jugará el próximo sábado.

Por su parte, Catar, anfitrión de la Copa del Mundo en el 2022, bajo la dirección del entrenador español Félix Sánchez y con cuatro unidades, puede conseguir el segundo boleto, incluso terminar en el primer lugar, si vence a Honduras, que no tiene nada que perder.

Catar se perfila para ser el rival de México

Con el empate le aseguraría a Catar, invitada especial de la Copa Oro de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), el segundo boleto a los cuartos de final, y por lo consiguiente sería el rival de la selección mexicana jugando en el University of Phoenix Stadium, la casa de los Arizona Cardinals el sábado 24 de julio.

Para avanzar a la siguiente ronda Panamá necesita que los hondureños goleen a Catar y ellos ganen, pero de empatar estos dos, sería el final del camino en el torneo para la roja.

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Panamá suma un punto con seis goles en contra y cinco a favor, para una diferencia goleadora de -1, mostrando de una defensa algo endeble. Mientras el combinado de Catar tiene una diferencia a favor de 4 goles y cuatro unidades.

Con información de EFE