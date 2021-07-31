El ‘Tata’ Martino tiene miedo de que lesionen al ‘Tecatito’

Gerardo 'Tata' Martino quiere evitar otra lesión en la Selección Mexicana como la que sufrió Hirving 'Chucky' Lozano cuando apenas emepzaba el torneo, debido al exceso de fuerza de los rivales.

Previo la Gran Final del torneo ante Estados Unidos, el estratega Azteca destacó la importancia del delantero para el equipo y su preocupación por la displicencia de los silbantes en los partidos de México.

“Él hace un gran aporte para nosotros es uno de nuestros mejores futbolistas, nosotros siempre tenemos muchas expectativas en lo que él le brinda al equipo y también es cierto que ha sido un jugador sumamente maltratado en esta Copa Oro, a lo largo de toda la Copa Oro, lo primero que se nos ocurre es que no le suceda nada como le pasó a 'Chucky' para poder tenerlo en las mejores condiciones a la hora de empezar la eliminatoria”.

No se fija en la plantilla rival

A pesar de que varios de losjugadores titulares del combinado estadounidense no están convocados para la Copa Oro, Martino no pretende hacer menos a su rival de este domingo.

Te puede interesar: Henry Martin: Sin miedo ante Brasil en Tokyo 2020

“Nos vamos a enfrentar a la selección de Estados Unidos, a la selección que el entrenador decidió nominar para esta Copa Oro y después los motivos de esta elección no son de relevancia para nosotros ni siquiera son motivo de análisis, simplemente tenemos la camiseta de Estados Unidos en frente en otra final y buscaremos ganarla”.

Sobre Raúl Jiménez

El timonel Azteca no pretende apresurar la evolución de Raúl Jiménez ni presionar de manera que el jugador vuelva antes de tiempo. Martino dejará al Wolverhampton manejar la situación del atacante, y espera que agarre ritmo recién comience la Premier League.

Te puede interesar: Checo Pérez saldrá cuarto en el Gran Premio de Hungría

“Difícilmente con mirarlo a la retina yo pueda saber si vamos a tener la mejor versión de Raúl, esto sucederá con la acumulación de partidos, los está teniendo, seguramente empezará jugando la liga y si esto sigue por los carriles normales con visita o sin visita, Raul estará a disposición del cuerpo técnico en el primer partido de eliminatoria”