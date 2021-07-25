Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

México retoma sus formas y golea a Honduras

La Selección Mexicana, con gran primer tiempo, elimina a su similar de Honduras y se clasifica a las semifinales de la Copa Oro.

Rogelio Funes Mori
Rogelio Funes Mori|Mexsport

Escrito por: Azteca Deportes

La Selección Mexicana se reconocilió con el futbol y con su afición. En Phoenix se vivió una noche redonda para el equipo dirigido por Gerardo Martino, que con un gran primer tiempo golea por 3-0 a una Honduras incapaz de hacerle frente en todas las líneas.

Resumen: México vs Honduras Copa Oro

México llegaba con muchas dudas a estos cuartos de final de la Copa Oro, después de haber sufrido ante El Salvador en su último duelo de la fase de grupos, y tras haber mostrado inestabilidad emocional y futbolística en los partidos previos.

Hoy fue distinto. El 'Tata' corrigió a sus pupilos y estos fueron contundentes. Mantuvieron el orden defensivo, su imbatibilidad en las redes, y aprovecharon las jugadas más interesantes en el ataque.

Un primer tiempo redondo

México salió a atacar desde los primers minutos, y Funes Mori se mostró muy activo. Incluso le anularon un gol por un fuera de lugar milimétrico en los primeros minutos, pero el futbol le recompensó con un tanto de cabeza al 26', a pase del 'Chaka' Rodríguez.

Te puede interesar: Contundente triunfo del Pachuca en su inicio en la Liga BBVA MX

Tan solo cinco minutos después, Jonathan Dos Santos se adjudicó una pintura con una volea deade fuera del área que se coló al arco en la esquina.

El resto fue historia. Orbelín Pineda incrustó el balón en las redes para concretar la goleada desde el primer tiempo, con un cabezazo firme, y México no bajó la guardia.

Te puede interesar: Juegos Olímpicos: Los países con más medallas en Tiro con arco

La segunda mitad no fue tan arrolladora, pero el cuadro Azteca mantuvo el orden y no permitió crecer a los catrachos, que intentaron una y otra vez, pero se toparon con una columna vertebral mexicana bien organizada, y una zaga que mantuvo se calidad de "imbatida" en lo que va del torneo, enviando a México a las semifinales de la Copa Oro.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP