México retoma sus formas y golea a Honduras

La Selección Mexicana se reconocilió con el futbol y con su afición. En Phoenix se vivió una noche redonda para el equipo dirigido por Gerardo Martino, que con un gran primer tiempo golea por 3-0 a una Honduras incapaz de hacerle frente en todas las líneas.

Resumen: México vs Honduras Copa Oro

México llegaba con muchas dudas a estos cuartos de final de la Copa Oro, después de haber sufrido ante El Salvador en su último duelo de la fase de grupos, y tras haber mostrado inestabilidad emocional y futbolística en los partidos previos.

Hoy fue distinto. El 'Tata' corrigió a sus pupilos y estos fueron contundentes. Mantuvieron el orden defensivo, su imbatibilidad en las redes, y aprovecharon las jugadas más interesantes en el ataque.

Un primer tiempo redondo

México salió a atacar desde los primers minutos, y Funes Mori se mostró muy activo. Incluso le anularon un gol por un fuera de lugar milimétrico en los primeros minutos, pero el futbol le recompensó con un tanto de cabeza al 26', a pase del 'Chaka' Rodríguez.

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Tan solo cinco minutos después, Jonathan Dos Santos se adjudicó una pintura con una volea deade fuera del área que se coló al arco en la esquina.

El resto fue historia. Orbelín Pineda incrustó el balón en las redes para concretar la goleada desde el primer tiempo, con un cabezazo firme, y México no bajó la guardia.

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La segunda mitad no fue tan arrolladora, pero el cuadro Azteca mantuvo el orden y no permitió crecer a los catrachos, que intentaron una y otra vez, pero se toparon con una columna vertebral mexicana bien organizada, y una zaga que mantuvo se calidad de "imbatida" en lo que va del torneo, enviando a México a las semifinales de la Copa Oro.