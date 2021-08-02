Héctor Herrera, el Mejor Jugador de la Copa Oro

Las Vegas, Estados Unidos. El jugador mexicano Héctor Herrera fue elegido como el Mejor Jugador de la decimosexta edición de la Copa Oro que la escuadra de Estados Unidos ganó luego de imponerse por 1-0 frente a la Selección Azteca en la gran final.

A pesar de que México no pudo revalidar el título, Héctor Herrera, jugador del Atlético de Madrid, fue el mejor futbolista y el más regular durante todo el torneo, además de haber marcado el gol que le dio a su equipo el triunfo por 2-1 en el partido de semifinal frente a la escuadra de Canadá.

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HH jugó los seis encuentros de la Copa Oro y además del gol frente a Canadá también tuvo dos asistencias.

El portero de Estados Unidos, Matt Turner, que volvió a ser el héroe en la gran final para el equipo de las Barras y las Estrellas se llevó el premio de Mejor Portero al permitir que solo le hicieran una anotación durante todo el torneo.



El canadiense Tajon Buchanan, la revelación de torneo



La revelación del torneo, el mediocampista Tajon Buchanan, de Canadá, de 22 años, fue reconocido con el Premio de Jugador Joven después de haber marcado un gol, el de su escuadra en la semifinal frente a México, y dio cinco asistencias.

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Tajon Buchanan al igual que Turner son compañeros de equipo con el New England Revolution, de la Liga Profesional de Futbol (MLS) de Estados Unidos.

Mientras que el defensa salvadoreño Bryan Tamacas ganó el Premio Espíritu de Lucha, en reconocimiento a lo mostrado en el partido de cuartos de final de El Salvador contra Catar cuando el equipo centroamericano perdía 0-3 y descontó el marcador para un 2-3 faltándole tiempo para empatar a la escuadra que organizará la próxima Copa del Mundo.

Con información de EFE