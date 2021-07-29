México debe cuidarse de la presión de Canadá

Houston,Estados Unidos. El técnico de la Selección de México Gerardo “Tata” Martino declaró en conferencia de prensa que el equipo tiene que realizar su futbol y no permitir que Canadá los presione porque los metería en problemas.

"No importa las destacadas ausencias que tendrán en su alineación (Canadá), nos vamos a enfrentar a un equipo muy bien trabajado y competitivo, que saben como jugar al futbol", declaró el “Tata” Martino previa a la semifinal de la Copa Oro.

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"Su juego me hace pensar, que al margen de lo que puedan lograr en la Copa Oro, sus posibilidades en el octogonal de la Concacaf al Mundial de Catar 2022 serán muchas", añadió el entrenador argentino.

En cuanto a su visión de como ve a la Selección Azteca en el proceso de competición que ha tenido en la Copa Oro, donde defiende el título de campeón, El “Tata” declaró sentirse satisfecho de observar que ha ido de "menos a más".

"Sin duda las primeras partes que disputamos frente a El Salvador y luego ante Honduras fueron las mejores de nuestro futbol, pero en general no hubo ninguna duda que merecimos la victoria en los cuatro partidos que hemos disputado", apuntó Gerardo Martino. "Demostramos la superioridad que debía tener el equipo al comienzo de cada partido".



“Tata” Martino tiene como único objetivo ganar la Copa Oro



El “Tata” reiteró que su objetivo desde que llegaron a la Copa Oro no fue otro que llegar hasta la parte final del torneo, que no tienen otra meta que revalidar el título de campeones, aunque al igual que el resto de las selecciones han sufrido bajas importantes.

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"Lo que importa es que lo jugadores que salgan hoy lo hagan para ser protagonistas, tener la posesión de la pelota, manejar nosotros los tiempos y tener un buen rendimiento de ese juego", finalizó Martino.

Con información de EFE