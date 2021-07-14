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Fútbol

México vs Guatemala, horario del partido de la Copa Oro

La Selección Mexicana encara su segundo encuentro de la Copa Oro 2021 en busca de meterse a la pelea por pasar a la siguiente ronda.

Funes Mori, en un juego de Copa Oro con México

Escrito por: Azteca Deportes

Luego de empatar sin goles ante Trinidad y Tobago, la Selección Mexicana encara su segundo encuentro de la Copa Oro 2021, en el que se medirá a Guatemala en el Estadio Cotton Bowl de Dallas.

El combinado de Los Chapines fue requerido de último momento para participar en el certamen de Concacaf. Tras la baja de la Selección de Curazao por presentar casos positivos de Covid, la Selección de Guatemala tomó el lugar de la isla del Caribe e hizo su presentación con derrota frente a El Salvador.

Este miércoles, la Selección Azteca se medirá a Guatemala en punto de las 20:30 horas (Tiempo de la Ciudad de México); en busca de meterse de lleno a la pelea por pasar a la siguiente ronda.

Cabe recordar, que el cuadro que dirige Gerardo Martino presentó una baja importante para el resto de la competencia, pues Hirving Lozano sufrió una lesión en el partido de la primera fecha ante Trinidad y Tobago, situación por la que el ‘Chucky’ tuvo que ser trasladado al hospital para ser atendido, pues recibió unos 40 puntos para cerrar una herida a la altura del ojo tras un choque con el guardameta, Marvin Phillip.

Hirving Lozano sufre escalofriante lesión
during the match Mexico vs Trinidad y Tobago, corresponding to Group A of the 2021 CONCACAF Gold Cup, at AT-T Stadium, on July 10, 2021. <br><br> durante el partido Mexico vs Trinidad y Tobago, correspondiente al Grupo A de la Copa Oro de la CONCACAF 2021, en AT-T Stadium, el 10 de Julio de 2021.|Jorge Martinez/MEXSPORT

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Azteca Deportes transmitirá México vs Guatemala en vivo

La actividad de la Selección Mexicana en la Copa Oro 2021 está en Azteca Deportes. Recuerda que puedes seguir todos los partidos del combinado que dirige el 'Tata' Martino a través de la señal de Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.

Luego del encuentro de México contra Guatemala, la Selección Azteca cerrará la Fase de Grupos del certamen de Concacaf jugando contra El Salvador, seleción que de momento es líder del Grupo A tras haber vencido a Guatemala en la primera joranda del torneo de verano.

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