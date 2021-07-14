“Hay que jugar como si fueran equipos europeos": Tecatito Corona

Los jugadores de la Selección Mexicana ya se dieron cuenta de que ganar la Copa Oro no será una tarea tan sencilla como muchos los pronosticaban. Tras empatar en su debut ante Trinidad y Tobago, el equipo de Gerardo Martino está obligado a ganar este miércoles ante Guatemala, por lo que Jesús 'Tecatito' Corona aseguró que el equipo debe jugar como si enfrentará a un rival de primera talla.

"Sin discriminar a los rivales a los que nos enfrentamos en la Copa Oro, hay que jugar como si fuera con equipos europeos para sacar lo mejor de nosotros, para llegar al cuarto partido, al quinto. Con esas mismas ganas de querer soñar", dijo el jugador del Porto.

Corona detalló que el principal problema para encontrar las redes rivales es que hay espacios muy reducidos debido al estilo de juego que los contrincantes implemental cuando enfrentan al combinado azteca.

"Ya nos dimos cuenta de que todos los partidos van a ser difíciles, no la metimos, se nos ponen de a tres y no hay espacios. Lo vamos a tomar como un partido importantísimo y vamos a salir con esa mentalidad, sacar los tres puntos como sea".

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Frustración por el exceso de fuerza de los rivales

Jesús 'Tecatito' Corona admitió que en el seno de la Selección Mexicana hay síntomas de "frustración" por la brusquedad con la que juegan algunos equipos de la Concacaf, sobre todo cuando se enfrentan a México.

"A eso si le veo un poco de frustración (las patadas), lo comentábamos mucho, vamos al arbitraje, si ellos nos cuidaran un poco más antes de tres o cuatro patadas, hubiera mostrado alguna amarilla o les hubiera dicho algo para que ellos se calmaran e intentaran no llegar tarde, pero termina siendo frustrante porque no tenemos cómo nos ayuden y entra la desesperación", reconoció el canterano de los Rayados de Monterrey.

Mensaje para Hirving 'Chucky' Lozano

Esta negligencia arbitral ocasionó que Hirving 'Chucky' Lozano se perdiera el resto de la Copa Oro por una fuerte golpe que sufrió en el partido ante Trinidad y Tobago.

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"Es obvio que a todos nos conmovió mucho el estado físico de él, pero hemos estado en contacto y el grupo lo respalda, él esta consiente de que es una baja muy importante, pero lo más importante es que esté bien para que se recupere lo más pronto", señaló.

Finalmente, el atacante pidió a la afición erradicar el grito homofóbico que tantos problemas está causando a la Federación Mexicana de Futbol. "Los invito a que no demos ese grito porque a nosotros nos gusta ver gente en los estadios", solicitó.