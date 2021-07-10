Herrera asegura que México está obligado a ganar la Copa Oro

A un día del debut de la Selección Mexicana en la Copa Oro, Héctor Herrera habló de las expectativas que tiene el Tri para esta edición del torneo de Concacaf, al cual el combinado mexicano llega como favorito y aseguró que siempre están obligados a sacar buenos resultados.

“Creo que exigencia siempre hemos tenido y obligación de ganar también. La verdad es que cada torneo que jugamos queremos ganar y no pensamos en el qué dirán, si ganamos no pasa nada y si perdemos vienen las críticas. Críticas siempre hay y eso es lo menos importante, lo más importante es enfocarnos en el inicio del torneo e ir paso a paso para poder lograr el objetivo”, mencionó Herrera en conferencia de prensa.

Además, el mediocampista que milita en el Atlético de Madrid añadió que el grupo que dirige Gerardo Martino está listo para enfrentar al rival que sea, sin importar nombres, el objetivo siempre será sacar el partido adelante para cumplir los objetivos trazados.

“Nosotros no estamos pensando si ellos (Estados Unidos) vienen con los mejores o con la base de la MLS. Nuestro objetivo era el mismo estuvieran los que estuvieran, el objetivo siempre va a ser el mismo independientemente de quien esté por delante, la presión y la exigencia siempre ha existido y no tiene porque cambiar, el grupo es consciente de lo que nos estamos jugando y el objetivo que queremos conseguir”, agregó.

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¿Cuándo juega México en la Copa Oro?

La Selección Mexicana debutará el 10 de julio ante Trinidad y Tobago en el AT&T Stadium. Posteriormente, se medirá a Guatemala en el Estadio Cotton Bowl y cerrará la Fase de Grupos contra El Salvador en la misma cancha de Dallas.

Recuerda que la actividad de la Selección Mexicana en la Copa Oro 2021 la podrás disfrutar a través de la señal de Azteca Deportes, aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.

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