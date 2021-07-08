Los grupos de la Copa Oro y fechas de primera ronda están definidos

Los grupos y fechas de primera ronda de la Copa Oro quedaron definidos. Las selecciones de Haití, Guadalupe, Trinidad y Tobago lograron su lugar en la fase de grupos para buscar jugar ante los equipos grandes en el torneo.

Los cuatro grupos iniciarán la pelea el próximo 10 de julio, en el que Estados Unidos, del grupo B, enfrentará a Canadá, Martinica y Haití; por su parte, la selección mexicana hará lo propio contra El Salvador, Curazao y Trinidad y Tobago.

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Los grupos de la Copa Oro 2021:

Grupo A:

México, El Salvador, Curazao y Trinidad y Tobago

Grupo B:

Estados Unidos, Canadá, Martinica y Haití

Grupo C:

Jamaica, Costa Rica, Surinam y Guadalupe

Grupo D:

Honduras, Qatar (invitado), Granada y Panamá.

Fase de grupos, Jornada 1:

Sábado 10 de julio

El Salvador vs Curazao | 16:00 hrs.

México vs Trinidad y Tobago | 21:00 hrs.

Domingo 11 de julio

Canadá vs Martinica | 21:00 hrs.

Estados Unidos vs Haití | 19:30 hrs.

Lunes 12 de julio

Jamaica vs Surinam | 17:30 hrs.

Costa Rica vs Selección de futbol de Guadalupe | 20:00 hrs.

Martes 13 de julio

Catar vs Panamá | 18:00 hrs.

Honduras vs Granada | 20:00 hrs.

Fase de Grupos, Jornada 2:

Miércoles 14 de julio

Trinidad y Tobago vs El Salvador | 20:00 hrs.

Curazao vs México | 20:30 hrs.

Jueves 15 de julio

Haití vs Canadá | 18:30

Martinica vs Estados Unidos | 20:30 hrs

Viernes 16 de julio

Surinam vs Costa Rica | 19:30 hrs

Sábado 17 de julio

Granada vs Catar | 18:30 hrs

Panamá vs Honduras | 20:30 hrs

Fase de Grupos, Jornada 3

Domingo 18 de julio

Estados Unidos vs Canadá | 16:00 hrs

Martinica vs Haití | 16:00 hrs

México vs El Salvador | 16:00 hrs

Curazao vs Trinidad y Tobago | 21:00 hrs

Martes 20 de julio

Costa Rica vs Jamaica | 18:00 hrs

Surinam vs Selección de futbol de Guadalupe | 18:00 hrs

Panamá vs Granada | 20:00 hrs

Honduras vs Catar | 20:00 hrs

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La fase de grupos de la Copa Oro se realizará del 10 al 20 de julio, donde avanzarán los dos mejores de cada sector para enfrentarse en los cuartos de final del 24 al 25 de julio; las semifinales serán el 29 de julio; y la gran final se jugará el 01 de agosto.

