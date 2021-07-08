Los grupos de la Copa Oro y fechas de primera ronda están definidos
Los grupos de la Copa Oro han quedado definidos al igual que las fechas en las que se jugará la primera ronda. México se enfrenta primero a Trinidad y Tobago
Los grupos y fechas de primera ronda de la Copa Oro quedaron definidos. Las selecciones de Haití, Guadalupe, Trinidad y Tobago lograron su lugar en la fase de grupos para buscar jugar ante los equipos grandes en el torneo.
Los cuatro grupos iniciarán la pelea el próximo 10 de julio, en el que Estados Unidos, del grupo B, enfrentará a Canadá, Martinica y Haití; por su parte, la selección mexicana hará lo propio contra El Salvador, Curazao y Trinidad y Tobago.
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Los grupos de la Copa Oro 2021:
Grupo A:
México, El Salvador, Curazao y Trinidad y Tobago
Grupo B:
Estados Unidos, Canadá, Martinica y Haití
Grupo C:
Jamaica, Costa Rica, Surinam y Guadalupe
Grupo D:
Honduras, Qatar (invitado), Granada y Panamá.
Fase de grupos, Jornada 1:
Sábado 10 de julio
El Salvador vs Curazao | 16:00 hrs.
México vs Trinidad y Tobago | 21:00 hrs.
Domingo 11 de julio
Canadá vs Martinica | 21:00 hrs.
Estados Unidos vs Haití | 19:30 hrs.
Lunes 12 de julio
Jamaica vs Surinam | 17:30 hrs.
Costa Rica vs Selección de futbol de Guadalupe | 20:00 hrs.
Martes 13 de julio
Catar vs Panamá | 18:00 hrs.
Honduras vs Granada | 20:00 hrs.
Fase de Grupos, Jornada 2:
Miércoles 14 de julio
Trinidad y Tobago vs El Salvador | 20:00 hrs.
Curazao vs México | 20:30 hrs.
Jueves 15 de julio
Haití vs Canadá | 18:30
Martinica vs Estados Unidos | 20:30 hrs
Viernes 16 de julio
Surinam vs Costa Rica | 19:30 hrs
Sábado 17 de julio
Granada vs Catar | 18:30 hrs
Panamá vs Honduras | 20:30 hrs
Fase de Grupos, Jornada 3
Domingo 18 de julio
Estados Unidos vs Canadá | 16:00 hrs
Martinica vs Haití | 16:00 hrs
México vs El Salvador | 16:00 hrs
Curazao vs Trinidad y Tobago | 21:00 hrs
Martes 20 de julio
Costa Rica vs Jamaica | 18:00 hrs
Surinam vs Selección de futbol de Guadalupe | 18:00 hrs
Panamá vs Granada | 20:00 hrs
Honduras vs Catar | 20:00 hrs
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La fase de grupos de la Copa Oro se realizará del 10 al 20 de julio, donde avanzarán los dos mejores de cada sector para enfrentarse en los cuartos de final del 24 al 25 de julio; las semifinales serán el 29 de julio; y la gran final se jugará el 01 de agosto.