Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

Los grupos de la Copa Oro y fechas de primera ronda están definidos

Los grupos de la Copa Oro han quedado definidos al igual que las fechas en las que se jugará la primera ronda. México se enfrenta primero a Trinidad y Tobago

Copa Oro

Escrito por: Azteca Deportes

Los grupos y fechas de primera ronda de la Copa Oro quedaron definidos. Las selecciones de Haití, Guadalupe, Trinidad y Tobago lograron su lugar en la fase de grupos para buscar jugar ante los equipos grandes en el torneo.

Los cuatro grupos iniciarán la pelea el próximo 10 de julio, en el que Estados Unidos, del grupo B, enfrentará a Canadá, Martinica y Haití; por su parte, la selección mexicana hará lo propio contra El Salvador, Curazao y Trinidad y Tobago.

Te puede interesar: Trinidad y Tobago será el primer rival de México en Copa Oro 2021

Los grupos de la Copa Oro 2021:

Grupo A:
México, El Salvador, Curazao y Trinidad y Tobago

Grupo B:
Estados Unidos, Canadá, Martinica y Haití

Grupo C:
Jamaica, Costa Rica, Surinam y Guadalupe

Grupo D:
Honduras, Qatar (invitado), Granada y Panamá.

Fase de grupos, Jornada 1:

Sábado 10 de julio
El Salvador vs Curazao | 16:00 hrs.

México vs Trinidad y Tobago | 21:00 hrs.

Domingo 11 de julio
Canadá vs Martinica | 21:00 hrs.

Estados Unidos vs Haití | 19:30 hrs.

Lunes 12 de julio
Jamaica vs Surinam | 17:30 hrs.

Costa Rica vs Selección de futbol de Guadalupe | 20:00 hrs.

Martes 13 de julio
Catar vs Panamá | 18:00 hrs.

Honduras vs Granada | 20:00 hrs.

Fase de Grupos, Jornada 2:

Miércoles 14 de julio
Trinidad y Tobago vs El Salvador | 20:00 hrs.

Curazao vs México | 20:30 hrs.

Jueves 15 de julio
Haití vs Canadá | 18:30

Martinica vs Estados Unidos | 20:30 hrs

Viernes 16 de julio
Surinam vs Costa Rica | 19:30 hrs

Sábado 17 de julio
Granada vs Catar | 18:30 hrs

Panamá vs Honduras | 20:30 hrs

Fase de Grupos, Jornada 3

Domingo 18 de julio
Estados Unidos vs Canadá | 16:00 hrs

Martinica vs Haití | 16:00 hrs

México vs El Salvador | 16:00 hrs

Curazao vs Trinidad y Tobago | 21:00 hrs

Martes 20 de julio
Costa Rica vs Jamaica | 18:00 hrs

Surinam vs Selección de futbol de Guadalupe | 18:00 hrs

Panamá vs Granada | 20:00 hrs

Honduras vs Catar | 20:00 hrs

Te puede interesar: Conoce a las selecciones más caras de la Copa Oro 2021

La fase de grupos de la Copa Oro se realizará del 10 al 20 de julio, donde avanzarán los dos mejores de cada sector para enfrentarse en los cuartos de final del 24 al 25 de julio; las semifinales serán el 29 de julio; y la gran final se jugará el 01 de agosto.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP