Trinidad y Tobago será el primer rival de México en Copa Oro 2021

Todo quedó listo para el inicio de la Copa Oro 2021. El torneo a realizarse en Estados Unidos del 10 de julio al 1 de agosto ya definió a los grupos y México ya conoce a sus rivales en la primera ronda de la competición.

Trinidad y Tobago se convirtió en rival de México al conseguir su clasificación a la fase final de la Copa Oro ante Guayana Francesa, los trinitarios se enfrentarán a la Selección Azteca el sábado en punto de las 21:00 hrs en lo que marcará el debut del tricolor en el grupo A.

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Los trinitarios tuvieron que atravesar previamente por una fase eliminatoria donde vencieron a la Selección de Monserrat por marcador de 6-1 y a la antes mencionada Guayana Francesa donde tuvieron que llegar hasta los penales para conseguir su pase a la siguiente ronda.

Entre los elementos más interesantes de los dirigidos por Terry Fenwick se encuentran, el mediocampista del Columbus Crew, Kevin Molino que lleva dos anotaciones en los últimos dos encuentros y el extremo de veinticuatro años Reon Moore que al igual que Molino, tienen dos anotaciones en su cuenta.

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El lateral derecho del Club Universitario ha destacado en los partidos donde ha participado en casi todos los encuentros de la liga mexicana.

|Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT

El balance de México ante Trinidad y Tobago

El cuadro tricolor se ha enfrentado con Trinidad y Tobago en un total de 23 partidos entre Eliminatorias (12), Copa Oro (4), Amistosos (3) y el viejo Campeonato Concacaf (4), donde los resultados han sido alentadores pues se han obtenido 15 victorias, empatado en 5 juegos, y tan solo se han sufrido 3 descalabros; en cuanto el saldo de goles entre ambas selecciones México cuenta con 54 goles a favor y 22 en contra.

La historia favorece a los mexicanos, sin embargo el evidente crecimiento de Trinidad y Tobago será algo que tomar en cuenta para los jugadores aztecas este sábado en el primer juego de la Copa Oro en el estadio de los Vaqueros de Dallas.

Horario y dónde ver en vivo México vs Trinidad y Tobago

No te pierdas el debut de México ante Trinidad y Tobago dentro de la Copa Oro este sábado 10 de julio en punto de las 9:00 P.M. del centro de México a través de Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.

