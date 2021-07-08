Conoce a las selecciones más caras de la Copa Oro 2021

Las escuadras que mayor precio en la edición 2021 de la Copa Oro son las que poseen elementos que militan en las mejores ligas de la UEFA, de esta manera, se crea una diferencia abismal con equipos del caribe, pues la mayoría de los jugadores que tendrán minutos en este torneo juegan en sus ligas locales, por lo cual es tiempo de revisar las selecciones que encabezan el ranking de costos en la actualidad.

En primer luga,r está la Selección Mexicana, encabezada por Hirving Lozano que juega en el Napoli de la Serie A, además de Edson Álvarez que juega en el Ajax, acompañados de Jesús “Tecatito” Corona que juega con el Porto de la Liga Nos, estos tres elementos sumados al resto de los convocados por Gerardo Martino dan un total de 167.6 millones de euros con base en la última valuación la FIFA.

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Canadá y Alphonso Davies se roban los reflectores

Posteriormente se encuentra la Selección de Canadá que cuenta con el lateral Alphonso Davies que juega con el Bayern Múnich. El jugador de la Bundesliga tiene un valor cercano a los 70 millones de euros y sumado a los jugadores convocados por John Herdman tienen un valor estimado en 160 millones de euros, ya que el resto de sus futbolistas juegan en la MLS y en la primera división de Portugal.

Canada Soccer's Men's National Team for the 2021 Concacaf Gold Cup 🔥#CANMNT 🍁 https://t.co/kDdvSH2SnI pic.twitter.com/5s5IfwVg9w — Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) July 1, 2021

Estados Unidos ocupa la tercera posición en Copa Oro

En la tercera posición se ubica el equipo de los Estados Unidos que no contará con su máxima figura Christian Pulisic además de Weston McKennie y otros elementos de la Copa Oro 2021, pero que tiene a jugadores como George Bello del Atlanta United, Gianluca Busio del Sporting Kansas City, Paul Arriola del D.C. United, y Matthew Hoppe que juega con el Schalke 04, que sumados al resto de la plantilla dan un estimado de 49 millones de dólares.

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La enorme brecha con los caribeños

Lejos de las grandes cifras están el resto delas escuadras con nóminas más modestas como la de Costa Rica, ya que con la ausencia de Keylor Navas apenas acumula un valor de 11 millones de euros, pues sus elementos con mayor valor en el mercado son Francisco Calvo, Oscar Duarte, Ronald Matarrita y Joel Campbell que milita con los Rayados en la Liga BBVA MX, de esta forma se hace patente la enorme distancia entre las naciones de la Concacaf.

Horario y dónde ver en vivo México vs Trinidad y Tobago

No te pierdas el debut de México ante Trinidad y Tobago dentro de la Copa Oro este sábado 10 de julio en punto de las 9:00 P.M. del centro de México a través de Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.

