México vs Canadá, alineaciones confirmadas para el partido | Copa Oro

La Selección Mexicana busca su pase a la Gran Final de la Copa Oro. Antes necesitará derrotar a Canadá, una selección con la que ya tiene un largo historial, con amplio favoritismo hacia el equipo Azteca.

Pero eso es algo que no le dice nada al entrenador de México, el argentino Gerardo "Tata" Martino, que ve el partido ante la nueva Canadá como el más complicado que han podido tener en lo que va de torneo.

Martino no se confía de Canadá

"Canadá ha demostrado que su equipo actual y desarrollo futbolístico no tiene nada que ver con el de hace 20 años, y por lo tanto estamos ante un rival que juega muy bien, presiona, defiende y sabe definir ante el marco rival", comentó Martino. "Nuestra obligación es la de hacer cada vez mejor las cosas en el campo, sin importar el rival".

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Martino se siente satisfecho por la manera como ha respondido el equipo hasta ahora y en especial por el gran debut que ha tenido con la selección el delantero argentino mexicano Rogelio Funes Mori, que ha sido la gran figura del ataque de México.

¿Cómo le fue a México en la fase de grupos?

El equipo mexicano terminó en primer lugar en la fase de grupos con cero goles en contra, y luego procedió a eliminar a Honduras en los cuartos de final con una impresionante exhibición de ataque que rindió tres goles en los primeros 45 minutos de una victoria por 3-0.

Funes Mori pesa rápido en el conjunto Azteca

Funes Mori se ha adaptado a la perfección a la configuración ofensiva de Martino con tres goles marcados en los cuatro partidos de la Copa Oro de México.

Las hazañas de Funes Mori, más el líder de México, Héctor Herrera y el atacante Jesús Corona, junto a la gran labor del arquero Alfredo Talavera, serán una prueba muy dura para un equipo canadiense que espera repetir su famosa carrera en 2000.

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Canadá, con muchas ausencias

Al menos ese es el objetivo que tiene el responsable técnico de la selección de Canadá, el inglés John Herdman, que ha sido el artífice del resurgir de su fútbol dentro de la Concacaf.

A pesar de una serie de ausencias y lesiones de jugadores clave, Canadá avanzó hacia su primera semifinal de la Copa Oro desde 2007 con una victoria por 2-0 sobre Costa Rica en los cuartos de final.

Alineaciones del partido

México: Alfredo Talavera; Carlos Salcedo, Edson Álvarez, Jonathan Dos Santos, Orbelín Pineda, Rogerlio Funes Mori, Héctor Moreno, Héctor Herrera, Jesús Corona, Luis Rodríguez, Jesús Gallardo.

Seleccionador: Gerardo "Tata" Martino

Canadá: Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Doneil Henry, Kamal Miller; Richie Laryea, Stephen Eustaquio, Mark-Anthony Kaye, Tajon Buchanan; Junior Hoilett, Tesho Akindele y Jonathan Osorio.

Seleccionador: John Herdman