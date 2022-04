¿Es mejor? Córdova responde a las comparaciones que le hacen con Pedri

Esta semana se desató una ola de opiniones encontradas sobre una comparación que generó gran polémica, pues se comentó que Sebastián Córdova, joven mexicano de Tigres, ‘no le pedía nada a Pedri’, estrella en ascenso del Barcelona, por lo que ahora el azteca ya respondió.

Se sabe que ambos futbolistas tienen cualidades similares pero decir que Córdova supera a Pedri fue lo que generó polémica dentro del futbol mexicano, por lo que el mexicano ya dio su punto de vista y para nada se siente superior al español.

Te puede interesar: Marsella ‘se burla’ de Tigres; anticipan que ‘les robarán’ a Payet

Tata Martino revela cómo será enfrentar a Messi después de dirigirlo

¿Qué piensa Córdova de que lo comparen con Pedri?

En conferencia de prensa, el jugador de Tigres aceptó que estuvo escuchando todo lo que se decía al respecto de él y Pedri, donde en primera instancia cuestionó el valor que se le da a los futbolistas mexicanos, pues muchas veces no se sabe cuándo podrán dar el salto de calidad o no.

“Es difícil el tema del mexicano, hay veces que no sé si no confían en uno o no está bien la cultura del ‘ya es bueno, hay que soltarlo’, aquí no hay eso”, mencionó.

Tras esto, Córdova se dijo orgulloso que por su labor dentro del campo de juego lo estén comparando con un gran jugador como lo es Pedri, algo que lo hace querer seguir mejorando, por lo que se limitó a seguir haciendo las cosas bien.

“Por ejemplo de Pedri, él más chico que yo, tiene como 20 años y lo que ha logrado no es fácil. Orgulloso de que me comparen con ese tipo de persona y seguir trabajando para seguir dando de qué hablar”, sentenció el jugador de Tigres.

Te puede interesar: Bayern Múnich habría puesto condiciones al Barcelona por Lewandowski

De acuerdo con le portal ‘Transfermarkt’, Córdova tiene un valor de 5 millones de euros, pese a que no se consolidó del todo con América ni con Tigres (de momento), mientras que Pedri, en contraste, vale la módica cifra de 80 millones de euros.