Este rival de México en el Mundial 2026 quiere a Javier Aguirre como DT tras ver su trabajo

Javier Aguirre dejó de ser el entrenador de la Selección Mexicana tras su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. A pesar de haber logrado el tan anhelado quinto partido, el seleccionador ya tenía acordada con la Federación Mexicana de Futbol su salida del equipo nacional tras la justa mundialista. Sin embargo, el “Vasco” ya tendría ofrecimientos para volver a dirigir una selección nacional.

Diversos reportes mencionan que Javier Aguirre se encuentra en la órbita de la Federación de Futbol de Corea del Sur, equipo que fue rival de México durante la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El conjunto asiático está en busca de un nuevo proyecto con la mira puesta en el Mundial 2030 y el entrenador mexicano surge como una de las posibilidades más llamativas.

Corea del Sur, contra la prensa de su propio país|Korea Football

¿Javier Aguirre a Corea del Sur?

Si bien es cierto que el Vasco Aguirre lleva 30 años en los banquillos, las ofertas no paran de caer. La misma información indica que la directiva de Corea del Sur buscará contactar de forma formal al seleccionador mexicano en los próximos días para conocer su postura ante un posible ofrecimiento.

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Cabe destacar que los Tigres de Asia se ubicaron en la tercera plaza del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, zona que compartieron con la Selección Mexicana, Sudáfrica y Chequia. Ganaron un solo partido y perdieron los dos restantes, por lo que acumuló 3 puntos durante la primera fase. Sin embargo, no fueron suficientes para colarse entre los mejores terceros para avanzar a la ronda de 16avos de Final.

La prensa coreana señaló que el triunfo de México ocurrió de la nada después de un amplio dominio asiático durante la primera mitad del encuentro del Grupo A.|Carlos Zepeda

Javier Aguirre, un entrenador buscado alrededor del mundo

Además del fuerte interés de Corea del Sur, el Vasco Aguirre también es pretendido por el futbol de Arabia Saudita. Al-Ittihad, club que tiene a figuras como Moussa Diaby o Youssef En-Nesyri, estaría interesado en el fichaje del técnico mexicano para afrontar la próxima temporada de la Saudi Pro League.

“Ya rechacé una oferta muy jugosa en el futbol de Arabia Saudita. En este momento no lo tengo claro, sé que quiero ir con Silvia por ahí, llevar a mis nietas por ahí, y después veremos. Estoy tranquilo, no llevo prisa”, revelaba Aguirre ante los medios de comunicación tras su participación con México en la justa veraniega.