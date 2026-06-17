Corea del Sur denuncia supuesto espionaje previo al partido contra México: policía derriba un dron en Guadalajara

La Selección de Corea del Sur concluyó con sus últimos entrenamiento previos a su partido ante México. El partido corresponde a la segunda jornada del Grupo A entre dos selecciones que lograron sacar la victoria en sus respectivos debuts. El conjunto mexicano se impuso ante Sudáfrica por 2 a 1, mientras que el conjunto asiático venció a Chequia por 2 a 1.

Las prácticas del equipo surcoreano se vieron interrumpidas debido a que dentro de las instalaciones en Verde Valle se presentó un dron desconocido. Ante dicha problemática, los protocolos de seguridad se activaron rápidamente para que finalmente la Guardia Nacional interviniera en el asunto.

El dron fue neutralizado mediante sistemas de interferencia electrónica, provocando su descenso fuera del área de entrenamiento. Sin embargo, se captó cómo dos personas lograron tomar el dron antes de que las autoridades los detuvieran.

La Selección de Corea finalizó sus últimos entrenamientos previo a enfrentar a México|Credito: @thekfa / Instagram

FIFA solicita una investigación por el dron en el entrenamiento de Corea del Sur

Luego de que los dos sospechosos huyeran, los dirigentes coreanos exigieron esclarecer los hechos, por lo que la FIFA solicitó una investigación a las autoridades locales para evitar reincidencias. Afortunadamente para los asiáticos, dentro del interior de la Selección de Corea del Sur se indica que no hay filtración de información sensible tras el incidente. Ello debido a que el dron no logró estar en el aire en el momento en el que comenzaron los ejercicios tácticos, evitando así la filtración de planes de juego vitales para el equipo.

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El historial de Corea del Sur ante México

La Selección de Corea del Sur cuenta con un historial positivo ante su similar de México, encabezando la eliminatoria con ocho victorias, siete empates y cuatro derrotas. Este encuentro el equipo de Javier Aguirre no modificará la balanza histórica entre ambas escuadras.

Mientras tanto, el conjunto mexicano cuenta con un saldo positivo ante Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA™ con dos victorias. La primera fue en Francia 1998, cuando el conjunto mexicano se llevó el encuentro por un marcador de 3 a 1, mientras que la segunda fue en Rusia 2018 por 2 a 1.

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