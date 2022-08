Corinthians sorprende al decir que quiere fichar a Cristiano Ronaldo

Desde el futbol de Brasil, han sorprendido al decir que les gustaría fichar a Cristiano Ronaldo . En específico fue el Corinthians del Brasileirao, que en voz de su presidente, Duilio Monteiro Alves, aceptó que “sueñan a lo grande”.

El futuro de Cristiano Ronaldo sigue siendo un misterio. Más allá de que reportó con el Manchester United, aún no ha tenido minutos y recientemente fue cuestionado por el entrenador, Erik ten Hag, por haberse ido al medio tiempo del partido amistoso frente al Rayo Vallecano.

Corinthians buscaría a Cristiano Ronaldo

En el radar de Cristiano Ronaldo, según distintos reportes, han estado muchos equipos. Entre ellos el Bayern Múnich de la Bundesliga, el PSG de la Ligue 1, el Chelsea de la Premier League y hasta el Atlético de Madrid de LaLiga Española. No obstante, sólo los bávaros reconocieron que sí buscaron al portugués pero por su sistema de juego, desistieron.

Es por eso que, a días de que arranque una nueva temporada de la Premier League, el Corinthians podría entrar en la puja por fichar a Cristiano Ronaldo, o al menos con eso sueña su presidente.

“Es verdad, sueño a lo grande. En el futbol todo es posible y tengo la obligación de dar lo mejor de mí para el Corinthians. ¿Es posible? No sé. No lo intentamos, no investigamos pero lo estamos vigilando. Imagínate que de repente quiere jugar en Brasil”, declaró el directivo en entrevista para el programa, Ulissescast.

El único problema que tendría Corinthians, es que si Cristiano Ronaldo está buscando salir del Manchester United, es porque quiere jugar la Champions League la próxima temporada. Es por eso que quizá el lusitano no voltearía a ver una oferta del futbol de Brasil, aunque todo puede pasar.

