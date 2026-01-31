¿Corre peligro su carrera? Cibernético sufre terrible accidente fuera de la lucha libre

Cibernético sufrió un terrible accidente en su casa, que de momento no le afecta en su carrera de la lucha libre, pese a que le pusieron 15 puntos en el antebrazo. El nacido en Aguascalientes compartió este suceso en sus redes sociales a su estilo, que en lugar de causas preocupación, generó miles de comentarios de sus aficionados. Este fue el precio que le puso a la máscara que usó en Triplemanía 33.

El Main Man de la lucha libre se cortó el antebrazo con vidrios, luego de que una ventana de su hogar se quebrara, mientras observaba jugar a su mascota, un loro que lo ha acompañado durante varios años y al que le tiene un gran cariño. Conoce el día en el que Cibernético anunció su retiro.

El luchador se cortó el antebrazo con los vidrios de su ventana.|@ciber_oficial

“Me recargué en mi ventana por andar viendo a la Yepe y al Juancho jugar… se rompió el vidrio de la ventana y nada más me tocaron 15 puntadas por la cortada. Sé que a ustedes no les importa y a mí me vale 15 hectáreas”, compartió el luchador en su cuenta de Instagram.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cibernético está en condiciones para luchar?

Cibernético es uno de los luchadores que más trabajo tiene en el ámbito independiente e incluso este sábado 31 de enero tiene una función en Mexicali, Baja California. Pese a la cortada y los puntos, el Main Man tuvo que salir a luchar, ya que el viernes de este mismo mes se presentó con la Triple A en Tijuana.

En la función compartió ring con Sansón, Forastero y Psycho Clown. Pese a su gran cortada en el antebrazo, tuvo que salir a luchar, ya que era un compromiso que tenía agendado con anticipación, lo que demuestra que el luchador siempre sube al ring, aunque muchas de las veces está lesionado.