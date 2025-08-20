¡Le pone precio! Cibernético tiene a la venta la máscara que usó en Triplemanía 33

El luchador Cibernético ha anunciado que pone a la venta la máscara que presentó en la Triplemanía 33, del pasado 16 de agosto, y ha volcado la convocatoria de los aficionados que buscan hacerse de esa pieza histórica.

Y es que la Triplemanía 33, fue la primera de una nueva era en la que WWE y AAA han sumado fuerzas y presentaron un cartel con talento de AAA y estrellas de la empresa líder a nivel global.

Cibernético le pone el precio a su máscara de Triplemanía

¿Quién quiere la máscara que usé en Triplemanía 33? Esa fue la pregunta que lanzó Cibernético en sus redes sociales este martes.

Lucha Azteca preguntó por el precio, y el Ciber respondió que la pone a la venta por 10 mil pesos.

Habrá cuestionamientos si es barato o es caro, pero es un hecho que es una pieza de colección y con historia, pues Ciber es un sinónimo de Triplemanía, al haber protagonizado aquella Triplemanía XII del 2004 en la que perdió la máscara ante La Parka siendo uno de los eventos más recordados en la historia.

Esto sin olvidar que hace un año en el Domo de la Muerte destapó a Psicosis a la Triplemanía 32, con lo que sus antecedentes históricos crecieron.

Tarde o temprano, Ciber será inducido al Salón de la Fama de la AAA, pues ha sido uno de los grandes personajes de la compañía, querido y odiado por el ambiente de la lucha libre.

¿En qué lugar salió Cibernético en la Copa Triplemanía?

Ciber salió en el octavo sitio de la Copa Triplemanía, y desató la euforia en la Arena Ciudad de México, en un evento que tuvo grandiosos momentos con Pimpinela Escarlata apareciendo y besando a Abismo Negro, o en el caso se Omos quien fue curioso e implacable ante Microman.

Este fue el orden de salida de los luchadores en Triplemanía 33

Laredo Kid

Joaquin Wilde

Abismo Negro Jr.

Taurus

Aerostar

The Mecha Wolf

Pimpinela Escarlata

Cibernético

Cruz del Toro

Otis

Microman

Octagón Jr.

La Parka

Omos (Ganador)