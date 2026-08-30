Costa de Marfil y el día que el futbol frenó una guerra civil en 2025

Han pasado más de dos décadas desde que el futbol fue el escenario perfecto para que una guerra civil, una de las más sangrientas en la historia del continente africano, se detuviera durante algún lapso de tiempo, y eso se debió a la Selección de Costa de Marfil y a su figura más grande de aquel momento.

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Fue el 8 de octubre cuando la Selección de Costa de Marfil protagonizó uno de los momentos más importantes en la historia del deporte luego de frenar una guerra civil que comenzó en 2002 y que generó la muerte de cientos de personas. Esta es la historia detrás del futbol como salvación de la humanidad.

¿Cómo fue que Costa de Marfil y el futbol detuvieron una guerra civil?

Costa de Marfil se encontraba atada a una guerra civil entre el norte rebelde y el sur gubernamental. La guerra comenzó en 2002 y se extendió durante varios años generando muertes al por mayor, mismas que se detuvieron durante cierto periodo de tiempo gracias al futbol, Didier Drogba y Costa de Marfil.

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Bienvenidos al primer hilo de la cuenta amigos. Hoy les presento:



"El dia que Drogba PARÓ una GUERRA CIVIL". pic.twitter.com/ljRZ2lB9L0 — Tendencia Fútbol 🎙️ (@TendenciaFut) July 24, 2020

Aprovechando el impacto de este deporte, y sumada a la victoria frente a Sudán que le dio el paso a Costa de Marfíl al Mundial 2006, Didier Drogba alzó la voz y generó un discurso que fue captado por las cámaras nacionales, mismas que ayudaron a que sus palabras fueran transmitidas a nivel nacional.

“Ciudadanos del norte, sur, este y oeste. Ya vieron hoy que todos los marfileños pueden coexistir juntos por un mismo objetivo. Les pedimos, de rodillas, que se perdonen los unos a los otros. Un país con tantas riquezas no puede caer en el caos. Dejen las armas y organicen elecciones libres”, mencionó el delantero marfileño.

¿Qué ocasionó el discurso de Didier Drogba?

El mensaje generó un cambio importante entre los líderes de ambos bandos, por lo que, tiempo después del llamado, ambas partes acordaron un alto al fuego y comenzaron a negociar para llegar a un acuerdo. La política en Costa de Marfíl siguió generando conflictos años después; sin embargo, ninguno tan fuerte como aquel que se detuvo gracias al impacto del futbol.