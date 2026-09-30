Keylor Navas: ¿quién sucederá al tico en el arco de Pumas?

El entorno auriazul en estos momentos es complicado en exceso. Y aunque muchos no creen conveniente sacar conclusiones con todo abierto en el Apertura 2026, la directiva debe trabajar en el futuro inmediato de la institución. En el presente queda claro que Keylor Navas sigue siendo un elemento sobresaliente, sin embargo su contrato termina en breve y no se sabe qué decisión se tomará en torno al veterano arquero costarricense.

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¿Keylor Navas se quedará más tiempo en Pumas?

El contrato de la leyenda centroamericana termina en el verano de 2027. Es decir, si hay interés en renovar podrían iniciar gestiones en próximas semanas, pues la calidad del tico sigue siendo más que destacada. El Clausura 2026 dejó en claro dicha situación, sin embargo Keylor Navas no se ha caracterizado por tener vínculos extensos en esta parte de su carrera.

Entonces, pensando en que el costarricense no quiera seguir o no se llegue a un acuerdo con la directiva, en la cantera de los auriazules hay 3 nombres que destacan. Tanto Rodrigo Parra, como Miguel Paul y Pablo Lara han hecho las cosas bien en sus trabajos formativos. Por ello, no sería extraño que los universitarios apuesten por su cantera.

Con todo y los errores de Parra que lo hundieron hace unos meses, se indica que Keylor Navas ha fungido como una figura de enseñanza con lo que hace en el campo, pero también de manera activa en los entrenamientos del día a día. Por ello, algunos aficionados indican que lo más que puedan retener al portero veterano será mejor para el equipo.

¿Por qué Keylor Navas salió de último momento con Costa Rica?

Tras un conflicto bastante abierto con Fernando Batista y el atropellado despido del estratega argentino, el interino (Bryan Ruiz) decidió convocar de último momento a Keylor Navas para los últimos dos duelos de esta Fecha FIFA. Realmente el equipo está casi fuera del objetivo que era meterse a los cuartos de final de la Nations League, pero buscarán ganar sus dos partidos y esperar un milagro. Los ticos cerrarán este parón de selecciones enfrentando a Nicaragua y a Haití.