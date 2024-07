Costa Rica vs Paraguay: alineaciones confirmadas del partido en Copa América 2024

En un partido que se pronostica intenso de inicio a fin y con una Costa Rica echada al frente, los ticos se miden ante Paraguay en el cierre del Grupo D que plantea muchas incógnitas, pues Brasil deberá vencer a Colombia, que por su parte ya está clasificada a los Cuartos de Final.

Paraguay se presentó el lunes 1 de julio ante los medios sabiendo que una vez que termine el encuentro ante los ‘Pura vida’, regresan a su casa, pero con el argumento de plantear un juego inteligente que lo ofrezca certeza de cara a las eliminatorias de Conmebol que están en marcha.

Costa Rica, por su lado sabe que es ganar o ganar y que Colombia gane para obtener el boleto y dejar en un fracaso rotundo y seguramente el mayor de la Copa América 2024 a Brasil.

VE AQUÍ EL PARTIDO DE COSTA RICA CONTRA COLOMBIA CORRESPONDIENTE AL GRUPO D

¿Cómo marcha en puntos el Grupo D de la Copa América 2024?

En primer lugar está Colombia con 6 puntos, teniendo dos juegos ganados de dos disputados. Luego está Brasil con 4 puntos tras una victoria y un empate.

Los ticos con un punto, matemáticamente pueden avanzar si vencen a Paraguay por una amplia diferencia. La selección costarricense necesita ganar y que sea por la máxima diferencia de goles posible contra Paraguay. Es este factor el primero para resolver un empate en la tabla y Costa Rica tiene actualmente un -3, mientras que Brasil tiene un +3.

La tarea no es sencilla, pues además de no recibir necesita meter 4 goles, que Colombia gane y que Brasil no marque.

Las alineaciones del Costa Rica vs Paraguay

Alineación de Costa Rica

Patrick Sequeira



Gerald Taylor



Leyland Mitchell



Juan Pablo Vargas



Joseph Martín Mora



Joel Campbell



Jefferson Brenes



Orlando Galo



Francisco Calvo



Warren Madrigal



Josimar Alcocer

Alineación de Paraguay

Rodrigo Morinigo



Omar Alderete



Fabián Balbuena



Damian Bobadilla



Adam Bareiro



Miguel Almirón



Nestor Giménez



Julio Enciso



Mathias Villasanti



Ramón Sosa



Víctor Velázquez



¿Cómo marcha la tabla de goleo de la Copa América 2024?

Lautaro Martínez (ARG ??): 4 goles

Darwin Núñez (URU): 2 goles

Maximiliano Araújo (URU): 2 goles

Folarin Balogun (EE.UU.): 2 goles

Vinícius Júnior (BRA): 2 goles

Salomón Rondon (VEN): 2 goles

Eduard Bello (VEN): 2 goles

José Fajardo (PAN): 2 goles

Lucas Paquetá (BRA): 1 gol

Savinho (BRA): 1 gol

Jonathan David (CAN): 1 gol

Kendry Páez (ECU): 1 gol

Alan Minda (ECU): 1 gol

Michail Antonio (JAM): 1 gol

Daniel Muñoz (COL): 1 gol

Jefferson Lerma (COL): 1 gol

Julio Enciso (PAR): 1 gol

Christian Pulisic (EE.UU.): 1 gol

Facundo Pellistri (URU): 1 gol

Federico Valverde (URU): 1 gol

Matías Viña (URU): 1 gol

Rodrigo Betancur (URU): 1 gol

César Blackman (PAN): 1 gol

Michael Murillo (PAN): 1 gol

Jeremy Sarmiento (ECU): 1 gol

Jhonder Cádiz (VEN): 1 gol

Eric Ramírez (VEN): 1 gol

Gerardo Arteaga (MEX): 1 gol

Julián Álvarez (ARG ??): 1 gol

Luis Díaz (COL): 1 gol

Jhon Córdoba (COL): 1 gol

Davinson Sánchez (COL): 1 gol

Omar Alderete (PAR): 1 gol

Eduardo Guerrero (PAN): 1 gol

Mathías Olivera (URU): 1 gol

César Yanis (PAN): 1 gol