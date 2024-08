Este es el calendario de los Cowboys en la Temporada 2024 de la NFL

Estamos a poco más de una semana de que arranque la Temporada 2024 de la NFL. Uno de los equipos que más llama la atención son los Dallas Cowboys, franquicia que estaría en ‘deuda’ con su afición, pues desde 1995 no logran llevarse el campeonato del futbol americano, el Vince Lombardi.

Entre las buenas noticias que recibieron previo al inicio de la campaña, es que lograron firmar a su receptor estrella, CeeDee Lamb, quien estará vinculado con el equipo por lo próximos cuatro años y 136 millones de dólares, de los cuales están garantizados 100 mdd.

El calendario de los Cowboys para la temporada 2024 de la NFL

La Temporada 2024 de los Cowboys arranca el próximo domingo 8 de septiembre cuando visiten en Cleveland a los Brown, en punto de las 2:25 PM (tiempo del centro de México). Su primer partido en horario estelar será en la Semana 4, cuando visiten en New Jersey a los Giants; y tendran su Semana de descanso en la 7.

Cowboys at Browns | Domingo 8 de septiembre | 2:25 PM

Saints vs Cowboys | Domingo 15 de septiembre | 11:00 AM

Ravens vs Cowboys | Domingo 22 de septiembre | 2:25 AM

Cowboys at Giants | Jueves 26 de septiembre | 6:15 PM

Cowboys at Steeñers | Domingo 6 de octumbre | 6:20 PM

Lions vs Cowboys | Domingo 13 de octubre | 2:25 PM

—— Semana 7 de descanso ——

Cowboys at 49ers | Domingo 27 de octubre | 6:20 PM

Cowboys at Falcons | Domingo 3 de noviembre | 12:00 PM

Eagles vs Cowboys | Domingo 10 de noviembre | 3:25 PM

Texans vs Cowboys | Lunes 18 de noviembre | 7:25 PM

Cowboys at Commanders | Domingo 24 de noviembre | 12:00 PM

Giants vs Cowboys | Jueves 28 de noviembre | 3:30 PM

Bengals vs Cowboys | Lunes 9 de diciembre | 7:15 PM

Cowboys at Panthers | Domingo 15 de diciembre | 12:00 PM

Buccaneers vs Cowboys | Domingo 22 de diciembre | 7:20 PM

Cowboys at Eagles | Domingo 29 de diciembre | 3:25 PM

Commanders vs Cowboys | Domungo 5 de enero | 12:00 PM