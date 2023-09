La defensiva de los Cowboys hace pedazos los sueños de los Jets

Un día de campo para Dallas. Los Cowboys no tuvieron problemas para vencer por pizarra de 30-10 a los Jets, que a pesar de que parecía que había superado la lesión de Aaron Rodgers frente a los Bills, este domingo 17 de septiembre parece que fue todo lo contrario.

Zach Wilson, QB de Nueva York vivió una tarde de pesadilla, luego de ser interceptado en tres ocasiones por poderosa defensiva comandada por Micah Parsons. El que más puntos sumó para los de la Estrella Solitaria fue su pateador Brandon Aubrey, quien consiguió cinco goles de campo en el partido. Por su parte, Dak Prescott terminó con 255 yardas por aire con un par de pases de TD a Jake Ferguston y Luke Schoonmaker.

Cobertura Jets vs Cowboys EN VIVO | Semana 2 NFL

GOL DE CAMPO DE LOS COWBOYS | 4Q Jets 10-30 Cowboys

GOL DE CAMPO DE LOS COWBOYS | Otro FG de Aubrey | 4Q Jets 10-27 Cowboys





GOL DE CAMPO DE LOS COWBOYS | Luego de conseguir un fumble, Dallas aprovecha y Aubrey suma otro FG para su cuenta | 3Q Jets 10-24 Cowboys

GOL DE CAMPO DE LOS COWBOYS| Con otro FG de Brandon Aubrey, ahora de 21 yardas, Dallas pone el juego a dos posesiones | 3Q Jets 10-21 Cowboys

GOL DE CAMPO DE LOS JETS | Austin Seibert acerca antes del medio tiempo a los de Nueva York | 2Q Jets 10-18

TOUCHDOWN DE LOS COWBOYS | El ala cerrada Luke Schoonmaker vuelve a alargar la ventaja para Dallas | 2Q Jets 7-17 Cowboys

TOUCHDOWN DE LOS JETS | Garrett Wilson se escapa 68 yardas y rompe el cero para la franquicia de Nueva York | Jets 7-10 Cowboys



GOL DE CAMPO | Brandon Aubrey consigue un FG de 35 yardas para alejar en el marcador a Dallas | Jets 0-10 Cowboys

TOCHDOWN DE LOS COWBOYS | Con un pase de cuatro yardas de Dak Prescott a Jake Ferguson, Dallas se pone arriba en el marcador | Jets 0-7 Cowboys

Previa Jets vs Cowboys | Semana 2 NFL 2023

Duelazo en el AT&T Stadium. En duelo de las 2:25 PM (tiempo del centro de México) los Cowboys reciben a los New York Jets, que sufrieron la baja para toda la Temporada 2023 de Aaron Rodgers, luego de sufrir una lesión en el tendón de Aquiles.

A pesar de que las expectativas del veterano mariscal de campo son las peores, el mismo jugador aseguró a los fanáticos de su franquicia que no pierdan la esperanza, pues buscará por todos los medios regresar este año, y calcula que podría estar en los emparillados para los Playoffs de la campaña.

¿Cómo llegan Cowboys y Jets a la Semana 2 de la NFL?

Luego del trago amargo de ver salir a Rodgers en el carrito de las desgracias, los Jets se recuperaron en lo anímico, y vencieron en tiempo extra a los Buffalo Bills, con una buena actuación de su corredor Breece Hall, quien terminó con 127 yardas por tierra.

Por su parte, los Cowboys no tuvieron problemas para derrotar 40-0 a los New York Giants, en el Sunday Night Football, pero que para muchos dicha victoria no es parametro para ver que pueden lograr la franquicia de la Estrella Solitaria.

Historial entre Dallas y Jets en la NFL

Este encuentro se ha disputado apenas en 12 ocasiones, donde Dallas tiene ventaja de siete victorias por cinco derrotas. De hecho, en las últimas tres veces que se vieron las caras, los Jets no conocen la derrota, pues los han vencido en 2011, 2015 y la última en el 2019 por pizarra de 24-22.