Cowboys vs Buccaneers arrancan la Temporada 2021 de la NFL

Tuvieron que pasar 214 días para el regreso de la NFL. Esta noche los Dallas Cowboys se miden ante los Tampa Bay Buccaneers que inician su camino por el bicampeonato de la liga, de la mano del quarterback más ganador de todos los tiempos, Tom Brady.

En punto de las 19:20 se dará el Kick Off de la Temporada 2021 en el Raymond James Stadium, la que será la campaña más larga de la historia con 17 juegos por franquicia, uno más a lo acostumbrado desde 1978, cuando se cambió de 14 a 16 partidos.

Además, esta marca el regreso de los aficionados a todos los estadios de la liga, pues, aunque el año pasado algunos equipos tuvieron público en sus inmuebles, gracias al avance la vacunación en Estados Unidos, se podrá tener un lleno total dentro de los recintos.

Cowboys vs Buccaneers | Semana 1 NFL

El duelo de esta noche no solo marca el regreso de la NFL, también será retorno del quarterback Dak Prescott, quien el año pasado sufrió una terrible lesión que lo dejó fuera el resto de la campaña. La fractura compuesta y dislocación del tobillo derecho ocurrió en la Semana 5, ante los New York Giants.

Por su parte, los Bucs regresan con equipo completo para este 2021, consiguieron renovar a todas sus estrellas como el receptor Chris Godwin o el defensivo Saquil Barrett. Además, que Brady contará con su mejor hombre Rob Gronkowski.

Historial entre Cowboys vs Buccaneers

En total se han medido en 19 ocasiones con ventaja para los de la Estrella Solitaria con 15 victorias por cuatro derrotas, aunque la última visita de Dallas a Tampa Bay se fueron con derrota por 10-6; pero sus últimos dos enfrentamientos fueron para los Cowboys 26-20 y 20-27 en el AT&T.

Semana 1 de la NFL

Otros partidos atractivos para esta primera semana de la NFL son:

Dolphins vs Patriots

Chargers vs Washington

Steelers vs Bills

Cardinals vs Titans

Packers vs Saints

Browns vs Chiefs

Bears vs Rams

Ravens vs Raiders