Crack de Portugal no fue convocado y quiere que México gane la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Así como la presencia de Neymar en la lista de Brasil generó alegría, los convocados de otras selecciones para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ también pueden generar tristezas. Por ejemplo, un crack de Portugal quedó fuera de los citados por Roberto Martínez. Sin embargo, ante esta situación, manifestó sólido respaldo hacia la Selección Nacional de México para la fiesta máxima.

Sin estar en la lista de convocados de Portugal para el Mundial, el atacante portugués Paulinho lanzó un contundente mensaje de hermandad con el país que lo cobijó en su liga. “Me encantaría que el Mundial lo gane Portugal; pero, si no es así, quiero que lo gane México”, confesó el crack de Toluca.

El arraigo de Paulinho con México y su brillante actualidad en la Liga BBVA MX

Este estrecho lazo afectivo posee una explicación lógica y sumamente justificada en el futbol mexicano. Paulinho ha desarrollado un arraigo importante en el circuito azteca al defender la playera del Toluca, escuadra donde se ha consagrado como el líder absoluto de la ofensiva y pieza inamovible en el esquema de los Diablos Rojos.

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Bajo las órdenes de Antonio 'Turco' Mohamed, el delantero luso se convirtió en el gran referente de la escuadra escarlata multicampeona, firmando campañas inolvidables con campeonatos de goleo incluidas en la Liga MX y en la Concachampions, torneo internacional que conquistó recientemente. Su gran comunión con el entorno nacional generó su genuino deseo.

Paulinho con Portugal y Cristiano Ronaldo|EFE

Del regreso soñado a Portugal a la exclusión de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La historia del atacante con su combinado nacional tuvo un pasaje sumamente cercano en los meses previos. El director técnico de Portugal, Roberto Martínez, lo había citado de forma sorpresiva para encarar el duelo amistoso contra la Selección Mexicana celebrado en marzo pasado, en el marco de la reinauguración del Estadio CDMX (ex Estadio Azteca).

Aquel llamado representaba el fin de una prolongada ausencia internacional para Paulinho. Sin embargo, la fortuna no acompañó al romperredes del Toluca en el cierre del ciclo. El estratega español determinó prescindir de sus servicios en la lista definitiva de 26 futbolistas lusos que viajarán a la justa mundialista, dejándolo fuera del torneo.

