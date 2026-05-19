ÚLTIMA HORA: Así reaccionó Neymar a su convocatoria para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Finalmente Neymar Jr. fue incluido en la lista de 26 convocados de Brasil para la Copa Mundial de la FIFA 2026. El entrenador italiano, Carlo Ancelotti, convocó a una conferencia de prensa donde anunció a todos los futbolistas brasileños que representarán a su país en la máxima competencia. Rodeado de sus seres queridos, el jugador de Santos reaccionó entre lágrimas.

En un principio se habían visto todas las reacciones de los fanáticos y de la prensa en la sala en la que Ancelotti dio a conocer a los citados de Brasil para el Mundial 2026 (también está Vinícius, que tuvo una tragedia). Pero ahora también trascendió un video donde se observa al delantero esperando la noticia junto a su familia. Recibiendo el abrazo de su novia Bruna Biancardi, Ney no aguantó las lágrimas al escuchar su nombre.

|Reuters

El delantero recibió la noticia de la citación oficial en su hogar. El futbolista no pudo contener sus lágrimas a pesar de llevar anteojos oscuros. La emoción desbordó al atacante tras meses de enorme incertidumbre. Además del abrazo con todo su entorno, también hizo una videollamada con Rapinha, el crack del Barcelona, y prometió “ganar esto”.

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De ser criticado por Carlo Ancelotti a ser incluido en la lista de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Neymar superó un largo proceso para llegar al Mundial. Sufría constantes lesiones físicas. Su nivel futbolístico en el Santos generaba múltiples críticas y el propio Ancelotti decía que no lo iba a citar si no estaba bien físicamente. Pasó más de dos años y medio ausente de la selección brasileña (desde octubre de 2023). Dio todo de sí mismo para ser incluido en la convocatoria.

Se decía que Carlo Ancelotti priorizaba el estado físico impecable. La prensa brasileña aseguraba que el entrenador italiano buscaba máximo ritmo en su equipo y eso alejaba a Ney definitivamente de la lista. No obstante, lo terminó llamando.

Las palabras de Carlo Ancelotti sobre Neymar Jr.

Carlo Ancelotti justificó su decisión en una conferencia de prensa. El director técnico afirmó que no existe una lista perfecta, pero vio a Neymar en mejor condición física en los últimos tiempos. El estratega confía en el talento del atacante para buscar el hexacampeonato.