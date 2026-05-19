ÚLTIMO MOMENTO: Portugal da a conocer su lista final para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Nacional de Portugal dio a conocer su lista final de 27 futbolistas para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Cristiano Ronaldo está entre los elegidos por Roberto Martinez para la justa mundialista, por lo que, el máximo goleador en la historia del Real Madrid disputará su sexta copa del mundo al hilo.

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Por otro lado, el estratega ibérico incluyó a un jugador de más en su convocatoria y tendrá que 'sacrificar' a uno antes de la fecha límite ante la FIFA. Todo parece indicar que será un portero, ya que llamó a cuatro guardametas incluyendo a Diego Costa, José Sá, Rui Silva y la gran sorpresa Ricardo Velho.

Convocatoria de Portugal

Porteros

Diogo Costa

José Sá

Rui Silva

Ricardo Velho

Defensas

Diogo Dalot

Matheus Nunes

Nélson Semedo

Joao Cancelo

Nuno Mendes

Goncalo Inacio

Renato Veiga

Ruben Dias

Tomás Araújo

Medios

Rúben Neves

Samuel Costa

Joao Neves

Vitinha

Bruno Fernandes

Bernardo Silva

Delanteros

Joao Felix

Trincao

Francisco Conceicao

Rafael Leao

Pedro Neto

Goncalo Guedes

Goncalo Ramos

Cristiano Ronaldo

El combinado luso lidera el Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y tendrá que verse las caras con Colombia, República Democrática del Congo y Uzbekistán. En el papel, los europeos son los favoritos para llevarse el sector y hay algunos internautas que creen que se llevarán las nueve unidades disponibles.