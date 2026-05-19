ÚLTIMO MOMENTO: Portugal da a conocer su lista final para la Copa Mundial de la FIFA 2026
Cristiano Ronaldo lidera la convocatoria de la selección lusa, además, el compañero de Santiago Gimenez en el AC Milan; Rafael Leao también está.
La Selección Nacional de Portugal dio a conocer su lista final de 27 futbolistas para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Cristiano Ronaldo está entre los elegidos por Roberto Martinez para la justa mundialista, por lo que, el máximo goleador en la historia del Real Madrid disputará su sexta copa del mundo al hilo.
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Por otro lado, el estratega ibérico incluyó a un jugador de más en su convocatoria y tendrá que 'sacrificar' a uno antes de la fecha límite ante la FIFA. Todo parece indicar que será un portero, ya que llamó a cuatro guardametas incluyendo a Diego Costa, José Sá, Rui Silva y la gran sorpresa Ricardo Velho.
Convocatoria de Portugal
Porteros
Diogo Costa
José Sá
Rui Silva
Ricardo Velho
Defensas
Diogo Dalot
Matheus Nunes
Nélson Semedo
Joao Cancelo
Nuno Mendes
Goncalo Inacio
Renato Veiga
Ruben Dias
Tomás Araújo
Medios
Rúben Neves
Samuel Costa
Joao Neves
Vitinha
Bruno Fernandes
Bernardo Silva
Delanteros
Joao Felix
Trincao
Francisco Conceicao
Rafael Leao
Pedro Neto
Goncalo Guedes
Goncalo Ramos
Cristiano Ronaldo
El combinado luso lidera el Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y tendrá que verse las caras con Colombia, República Democrática del Congo y Uzbekistán. En el papel, los europeos son los favoritos para llevarse el sector y hay algunos internautas que creen que se llevarán las nueve unidades disponibles.