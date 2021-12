No vas a creer cuánto dura el juego más largo del año

Gracias a la página de HowLongToBeat conocemos cuales fueron los juegos más largos de este año muchos de estos títulos no son muy conocidos, pero aquí te dejamos los 5 videojuegos con mayor duración el último seguramente lo vas a conocer.

Conoce los juegos más largos del año

- Pathfinder: Wrath of the Righteous: Prepara tu viaje épico a terrenos mágicos llenos de batallas llenas de acción, acaba con un sinfín de demonios que buscan derrocar al reino.

Plataforma: PC, PlayStation 4 y Xbox One

Desarrollador: Owlcat Games

Duración: 123 horas

Launch Trailer | Pathfinder: Wrath of the Righteous

- Valheim: Un juego de supervivencia en un mundo abierto con temática de vikingos, aquí podremos personalizar a nuestro personaje y crear nuestros propios refugios el videojuego nos permite disfrutarlo en modo cooperativo.

Plataforma: PC



Desarrollador: Iron Gate

Duración: 93 horas

Valheim trailer | PC Gaming Show 2020

- Dyson Sphere Program: Un simulador de fabrica donde pondremos todas nuestras habilidades de construcción a prueba en el estacionara crear la civilización más perfecta.

Plataforma: PC

Desarrollador: Youthcat Studio

Duración: 85 horas

Dyson Sphere Program Trailer

- Nioh 2: Complete Edition: Disfruta de este juego de rol de acción, ya con todo el contenido descargable se vuelve uno de los títulos más largos del año, disfruta de crear a tu propio espíritu yōkai.

Plataforma: PC, PlayStation 4 y PlayStation 5

Desarrollador: Team Ninja

Duración: 76 horas

Nioh 2 - TGS 2019 Trailer | PS4

- Story of Seasons: Pioneers of Olive Town: Descubre todo lo que la Villa Olivia tiene para ti después de que tu abuelo te herede su granja deberás seguir con su legado, tendremos que crear todo desde cero desde cultivar sembrar y hacer amigos a nuestro alrededor para levantar una de las granjas más bonitas de la Villa.

Plataforma: Nintendo Switch y PC

Desarrollador: Marvelous

Duración: 68 horas

STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town - Launch Trailer - Nintendo Switch

Cuéntanos cual es el juego más largo que has pasado y si supera alguno de estos títulos, no olvides estar al pendiente de todas nuestras redes sociales para estar informado de todas las tendencias en el mundo gamer y el universo de los esports.