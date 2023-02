“Hoy creo que la eliminatoria está acabada” Jürgen Klopp

Se disputó el partido de ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League entre Liverpool y Real Madrid en el Estadio Anfield. Los dirigidos por Carlo Ancelotti se llevaron la ventaja al ganar 5-2 y tras la derrota, Jürgen Klopp comentó en conferencia de prensa que en este momento cree que la eliminatoria está acabada.

“Creo que la eliminatoria está acabada ahora mismo. Veremos en tres semanas. Una derrota es una derrota, lo que le digo a los jugadores es que tienen que aprender de ella. Tenemos que mejorar una barbaridad, pero tenemos que llevarnos las cosas buenas también, ahora tenemos un partido complicado contra el Crystal Palace y quedan tres semanas para la vuelta”.

Una gran victoria del Madrid que supo revertir el panorama del encuentro, tras iniciar perdiendo dos a cero en los primeros 15 minutos del primer tiempo. Al conjunto merengue le bastó 21 minutos para lograr empatar el marcador.

Klopp expresó un poco su lectura del juego y lo que le terminó afectando a su equipo.

“Nuestro comienzo de partido fue impresionante. Estábamos en una burbuja. Exactamente como queríamos empezar. Después, nos marcaron. Regalamos cinco goles. El primer gol estuvimos muy pasivos, no les perseguimos. El segundo fue un error. No debe pasar, pero puede pasar. El 3-2, como defendimos, no está bien. Era ya 3-2 y ese resultado no ayuda contra un equipo que es fantástico al contraataque”.

Liverpool intentará luchar en el Santiago Bernabéu

A pesar de la derrota, Jürgen Klopp confesó que queda bastante tiempo para poder preparar el partido de vuelta y cree que tendrán que tener el mismo ‘momentum’ durante los 95 minutos.

“Cogieron mucha confianza y nos marcaron buenos goles. Uno de rebote, es lo que hay. No pudimos recuperar más el rumbo del partido. Hay que jugar durante los 95 minutos como en la primera parte. Hay que mantener el ‘momentum’, lo perdimos y ya no lo recuperamos”.

