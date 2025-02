Fernando Gago vive su primera crisis en Boca Juniors

La etapa de Fernando Gago en Boca Juniors vive su primera crisis y posiblemente una de las más complicadas si no se revierten las cosas. El club argentino perdió 0-1 con Alianza Lima en el partido de ida de la fase 2 en la Copa Libertadores y se complicó su pase a la fase de grupos del certamen continental.

Un solitario gol de Pablo Cepelini, ex jugador de la Máquina Celeste de Cruz Azul fue suficiente para darle la ventaja al cuadro peruano y poner sobre las cuerdas a los Bosteros. El tema más complicado no es remontar la serie, sino lo que se vio del cuadro de Gago en la cancha de Alianza. El ex estratega de las Chivas se fue con todo sobre Exequiel Zeballos, a quien ‘amenazó' con sustituirlo ''O corres, o te saco a la mier...’', se pudo ver en plena transmisión.

Resultados no acompañan y parece Dejavú

Con el regaño fuerte sobre el ‘Changuito’ Zeballos y los malos resultados en pleno inicio de año, la estadía de Fernando Gago en Boca Juniors comienza a tambalearse. Algunos internautas comenzaron a comparar sus problemas en el Guadalajara con lo que se está viviendo en el seno xeneize.

De hecho, en el torneo liguero la cosa tampoco pinta bastante bien. Boca Juniors registra tres victorias, dos empates y una derrota que lo colocan en el sexto lugar del Grupo A en la Superliga Argentina. Cabe recordar que, la directiva de Boca encabezada por Juan Román Riquelme le dio los jugadores que pidió Gago y esperaban un inicio de temporada más alentador.

Agustín Marchesin, Alan Velasco, Ander Herrera, Tomás Palacios entre otros llegaron en el pasado mercado de fichajes y la ‘Gagoneta’ aún no arranca ¿Siguientes pruebas para Fernando? En Liga contra Aldosivi y el martes 25 de febrero se juega su pase a la siguiente fase en Copa Libertadores cuando reciba al club peruano en la Bombonera.