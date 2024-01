Chicote Calderón da sus primeras declaraciones como jugador del América

La llegada de Cristian ‘Chicote’ Calderón a las filas del América ha dejado un sabor de boca agridulce entre dos de las aficiones más grandes de México. Para la fiel de Chivas es una bofetada más en la saga de un defensa que no terminó por explotar todo su potencial en Guadalajara, mientras gran parte de los seguidores de las Águilas no aprueban su llegada a Coapa debido a su pasado e historial de indisciplinas. Ante ello, el lateral ha dado una entrevista en donde ofrece claridad al respecto.

Durante el Apertura 2023, el Rebaño Sagrado separó a Calderón del plantel debido a que junto a Alexis Vega rompió los reglamentos internos del equipo. A pesar de no tener a dos de sus mejores jugadores por gran parte del certamen, los de la Perla Tapatía se instalaron en los cuartos de final, instancia donde cayeron a manos de los Pumas. Ante la salida de Veljko Paunovic como técnico y tras la llegada de Fernando Gago, el jugador no tenía cabida.

“Llegar me hace ilusionarme. Creer que puedo lograrlo. Mucho se habla de mí y de mi pasado. Yo puedo decir que es un reto para mí y voy a hacer lo mejor. Me visualizo levantando el campeonato”, dijo el ‘Chicote’ en una entrevista brindada a los medios oficiales del club que recientemente. Hace no mucho, tres golazos suyos eliminaron eliminaron al América en la instancia de cuartos de final, en aquella ocasión todavía era portero de los emplumados Guillermo Ochoa.

A pesar de las circunstancias que rodean su arribo a la capital del país, tiene la oportunidad una vez más de seguir demostrando y volver a catapultar su carrera hacia los primeros planos. Muestra de la confianza que el club tiene en la capacidad de Calderón para concentrarse en lo estrictamente futbolístico es que dejaron ir a Salvador Reyes al Necaxa en un préstamo.

Los números de ‘Chicote’ con Chivas

Durante la temporada pasada ‘Chicote’ Calderón jugó mil 185 minutos enfundado en la playera del Guadalajara. Fue uno de los regulares en el esquema de Veljko Paunovic y aunque no anotó, puso cuatro asistencias a lo largo del torneo.

