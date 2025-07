Futbolista no quería salir del América y explotó contra la directiva

En las últimas horas, se ha dado a conocer la salida de varios jugadores del América de cara al Apertura 2025. Con la noticia, uno de los jugadores reveló en las redes sociales que no quería salir del equipo y le mandó un recado a la directiva mostrando su molestia por dejar al equipo.

El jugador que no quería salir del América

Se trata del defensor, Cristian ‘Chicote’ Calderón, el cual deja al América para convertirse en nuevo refuerzo del Necaxa para el Apertura 2025. El futbolista llega en calidad de préstamo por un año.

Al darse a conocer la salida de ‘Chicote', varias paginas de aficionados del América difundieron la noticia y se despidieron del jugador. Calderón no se quedó callado y respondió a una de las publicación revelando que siempre los llevará en su corazón y en su piel siendo un Águila por siempre.

“Los llevaré en el corazón y en mi piel… por que Águila seré por siempre 🦅", aseguró.

Por otra parte, unos minutos después, aclaró que siempre se quiso quedar pero fue algo que no dependió de él, señalando que fue una decisión de la directiva. Agregó que los llevará en su corazón y le agradeció a la afición que le da su apoyo detallando que volverá a llegar su momento.

“Que sepan que me quise quedar… no dependió de mi 🤷🏼‍♂️ pero los llevaré dentro de mi corazón… gracias a toda la bonita gente que me brinda apoyo y a los que lo también les agradezco… quise hacer más historia pero volverá a llegar mi momento soñemos con eso”.