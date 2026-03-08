Te sorprenderás al saber quién prefiere Son Heung-Min entre Messi y Cristiano

La eterna discusión entre Messi y Cristiano sumó un nuevo capítulo con la voz de una de las figuras más respetadas de los últimos años en el fútbol europeo, el surcoreano Son Heung-Min. En una dinámica reciente impulsada por FIFA de cara al Mundial 2026, el atacante de LAFC fue consultado por su leyenda favorita en la historia de la Copa del Mundo y su respuesta no dejó lugar a dudas.

En un video difundido por las redes oficiales de FIFA, Son fue directo al grano cuando le preguntaron por “su jugador legendario favorito de los Mundiales”. El capitán de Corea del Sur apenas necesitó un segundo para responder: “Cristiano Ronaldo”.

Cristiano presenta pruebas medicas

Su elección contrasta con la de otros futbolistas que optaron por figuras de sus propias selecciones, pero el atacante explicó que se basaba en una admiración personal y en las cualidades que veía en el astro portugués.

Son Heung-Min ya había dejado claro en otras ocasiones que la influencia de Cristiano en su carrera ha sido enorme. En declaraciones previas, el hoy jugador de LAFC había dicho: “Cristiano Ronaldo ha sido siempre mi ídolo más grande y crecí viéndolo cuando jugaba en el Manchester United junto a Park Ji-sung”.

Messi vs Cristiano en la mirada de Son Heung-min

Aunque Son eligió a Cristiano Ronaldo como su leyenda del Mundial, eso no significa que reste mérito a Lionel Messi, en lo absoluto, más bien responde a un gusto personal.

La elección de Cristiano como ícono mundialista no estuvo exenta de polémica, pues muchos aficionados han recordado en redes sociales que Messi ya levantó la Copa del Mundo con Argentina en 2022, mientras que Ronaldo aún no ha sido campeón del torneo . Sin embargo, para Son el impacto del portugués va más allá de las estadísticas y de si ha levantado o no la copa.

La trayectoria de Son Heung-min, al nivel de la élite

El peso de las palabras de Son Heung-Min en la discusión se entiende mejor si se repasa su trayectoria. El delantero fue formado en Alemania, dio el salto de Hamburgo a Bayer Leverkusen antes de explotar definitivamente en el Tottenham Hotspur, club en el que se convirtió en uno de los atacantes más determinantes de la Premier League.

Con la selección de Corea del Sur ha disputado tres Mundiales (2014, 2018 y 2022) y se encamina a su cuarta participación en 2026. Suma tres goles y una asistencia en mundiales, lo que significa que, con solo una anotación más, podría convertirse en el máximo artillero del país en la historia del torneo.

Ahora, instalado en la MLS, convive en el mismo entorno competitivo que Lionel Messi en Inter Miami, mientras sigue admirando a Cristiano Ronaldo desde la distancia.

En la antesala del Mundial 2026, con la posibilidad de que Messi, Cristiano y Son compartan lo que podría ser su “último baile” mundialista, la declaración del surcoreano añadió una capa más de narrativa al torneo, dando pie a las opiniones divididas entre los aficionados y conocedores del deporte.