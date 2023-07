Cristiano Ronaldo se iría del Al-Nassr por sanción de la FIFA

El Al-Nassr está en problemas. El conjunto árabe habría sido sancionado por la FIFA y no podrá fichar a ningún jugador por las próximas tres ventanas de transferencia, justo cuando más rumores orden al club en donde juega Cristiano Ronaldo.

El portugués fue la primera estrella mundial en fichar con el Al-Nassr y desde entonces, otros jugadores se han unido al futbolista, no solo con ese club sino con otros, para darle a la liga saudí un toque distinto.

La sanción de la FIFA al Al-Nassr

La FIFA ha impuesto una sanción al Al-Nassr, de acuerdo a información del diario inglés, The Mirror, por un litigio que sostiene con el Leicester City de la Premier League, por un dinero que le debería al conjunto de los ‘Foxes'.

Todo sucedió en 2018, cuando el conjunto saudí adquirió a Ahmed Musa, procedente del Leicester City y por quien debían de pagar alrededor de 15 millones de dólares. La FIFA detalla que no se han pagad 460 mil euros de dicha operación, más intereses que se acordaron conforme al rendimiento del jugador.

El Al-Nassr ya había sido avisado de la posible sanción que recibirían y al parecer, de acuerdo a la misma fuente, no cumplieron con el pago. Es por eso que la FIFA habría decidido sancionarlos con tres ventanas de fichajes sin poder hacer alguna contratación. Esto provocaría, quizá, que Cristiano Ronaldo busque otros aires, tomando en cuenta que equipo no podría dar de alta a nadie para enriquecer su plantilla, aunque hasta ahora no se ha dicho nada al respecto.

Por ahora el Al-Nassr acaba de anunciar a su nuevo entrenador, así como la contratación de Marcelo Brozovic, procedente del Inter de Milan. Otros nombres que suenan alrededor del club son el de Hakim Ziyech y Domenico Berardi.

