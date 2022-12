En Arabia Saudita esperan fichaje de Cristiano Ronaldo antes de 2023

El futuro de Cristiano Ronaldo sigue siendo incierto. El atacante portugués busca equipo para el 2023, luego de que terminará su relación con el Manchester United, conjunto que le dio las gracias luego de que su regreso se diera hace año y medio, sin muchas historias que contar.

El final de la carrera del astro luso en Inglaterra no se dio de la mejor manera. Desde la llegada de Erik ten Hag al club rojo, el estratega fue claro en que no contaba del todo con él, los minutos en la banca y la poca participación sobre el terreno de juego lo hicieron explotar, e incluso, fue castigado sin tener participación, por lo que su salida no soprendió a todos.

Cristiano Ronaldo también fue banca con Portugal en Qatar 2022

Ahora, en el Mundial de Qatar 2022, sufrió de lo mismo. Fernando Santos, DT de Portugal, también lo relegó al banquillo durante los Octavos de Final y los Cuartos del certamen, siendo el último duelo donde su escuadra fuera eliminada de la justa por Marruecos.

El acto explotó las redes sociales e incluso las quejas de su pareja, Georgina Rodríguez, quien le reclamó al estratega en plataformas digitales, pues cuando ingresó al campo el ‘7', su equipo se vio más peligroso y estuvo cerca del empate, que hubiera mandando el duelo a tiempos extra, y una posible clasificación a las Semifinales del Mundial.

Cristiano Ronaldo entrenó con el Real Madrid

Días después de quedar fuera del torneo más imporante de selecciones en el planeta tierra, se pudo ver a Cristiano Ronaldo entrenando con el Real Madrid. Las imágenes del astro luso en Valdebebas ilusionaron a los merengues, pero todo parece indicar que no se dará su regreso.

El Al Nassr espera firmar a Cristiano Ronaldo antes del 2023

De acuerdo con información de medios españoles, el Al Nassr de Arabia Saudita está esperando el arribo de CR7 antes de que termine este 2022. De hecho, el exjugador de la Juventus se encuentra en Dubai y dicen que viajará en los próximos días a su nuevo destino.

El trato por el que llegaría Ronaldo a su nueva escuadra sería hasta junio de 2025, por 200 millones de dólares. Con este posible fichaje esperan poder los ojos del mundo en el futbol de Arabia Saudita, ya que en días pasados se confirmó que estarán buscando la candidatura para la Copa del Mundo de 2030, y quieren demostrarle a la FIFA de lo que serían capaces y así tener la justa del centenario.