Cristiano Ronaldo está de fiesta

Cristiano Ronaldo tuvo un motivo por el cual celebrar enmedio de la sequía pues no logró títulos este año con el Al Nassr de Arabia Saudita; el delantero luso estuvo muy al pendiente de la Liga de portugal y de ahí el motivo de su celebración.

Y es que en una muy reñida temporada en Portugal, el cuadro del Sporting de Lisboa, del cual salió CR7 hace muchos años atrás , se impuso en el torneo local y alzó su campeonato 21 en la historia, amarrando además el bicampeonato.

Los inicios de Cristiano Ronaldo con el Sporting de Lisboa

Cristiano, de 40 años de edad, jugó a los 17 años con el Sporting, por allá del año 2002 y un año después se fue con el Manchester United, pero fue ese equipo verdiblanco el que lo debutó y tiene un lugar muy valioso en la grandiosa historia del Comandante.

¿Cristiano regresará al Sporting de Lisboa?

Cristiano Ronaldo, con sus 40 años de edad, parece que no seguirá con el Al Nassr de Arabia Saudita, pues no ha renovado, no logró levantar campeonatos y parece que los cambios no van en la línea que esperaría el ex del Real Madrid y Juventus.

Por ello, se especula que una opción es el Sporting, pero ese equipo no tiene la cantidad que alguien como CR7 exigiría de pago y la única opción es que el jugador se sacrifique en ese sentido.

Cristiano busca un equipo que pueda aspirar a campeonatos, y el Sporting tiene para su Liga, una Champions League u otros cetros parece estar lejos.

Suena mucho más probable, que el enemigo del Al Nassr, el cuadro del Al Hilal, sea el que se robe al jugador, no solo porque tiene el dinero y ya conoce el futbol árabe, sino porque jugará Mundial de Clubes dentro de unas semanas.

Para el mundo del futbol, sería una gran noticia ver a Cristiano en ese certamen compitiendo y apareciendo en la historia de este torneo que se celebrará en Estados Unidos.