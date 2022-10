Cristiano Ronaldo ya es tomado en cuenta por Erik Ten Hag

Londres, Inglaterra. El técnico neerlandés Erik Ten Hag, entrenador del Manchester United, levantó el castigo al astro portugués Cristiano Ronaldo y el jugador está incluido en la convocatoria para el duelo de la Europa League contra la escuadra Sheriff de este próximo jueves.

Erik Ten Hag castigó a Cristiano Ronaldo, por su desplante en el partido contra el Tottenham Hotspur, sin poder jugar contra el Chelsea el pasado fin de semana y, además, le obligó a entrenarse apartado del grupo de jugadores de los ‘Red Devils’.

Cristiano Ronaldo volvió este martes a entrenarse con sus compañeros y Ten Hag le ha incluido en la convocatoria contra el Sheriff, donde podría volver a jugar dos partidos después.

“Hemos hablado todo lo que teníamos que hablar. Ha estado fuera un partido y ahora vuelve. No hace falta que nos preguntes más cosas, porque no las vamos a responder. Todo está explicado y tenemos que concentrarnos en el partido de mañana”, dijo el neerlandés Ten Hag este miércoles en conferencia de prensa previo al encentro.

Relegado en la mayoría de los encuentros al banquillo en la Premier League, Cristiano Ronaldo ha sido titular en los cuatro encuentros de Europa League, con un único gol, el que le hizo al Sheriff en la segunda jornada de la fase de grupos.

Cristiano Ronaldo arrepentido por su forma de actuar ante sus compañeros

Hace unos días, CR7 comentó que el respeto a sus compañeros siempre ha sido muy importante para él y que a veces la presión del momento “te supera”.

“Como siempre he hecho a lo largo de mi carrera. He intentado vivir y jugar respetando a mis compañeros, a mis entrenadores y a mis rivales. Eso no ha cambiado. Yo no he cambiado. Soy la misma persona y el mismo profesional que los últimos 20 años. El respeto siempre ha sido muy importante en mi toma de decisiones”, señaló el jugador portugués en su redes sociales.

“Desde muy joven, los jugadores más experimentados han supuesto un ejemplo para mí. Ahora, yo intento ser un ejemplo para los más jóvenes. A veces esto no es posible y la presión del momento nos supera”.





“Ahora solo siento que tengo que seguir trabajando duro en Carrington, apoyar a mis compañeros y estar listo para todo en el siguiente partido. Rendirnos a la presión no es una opción y nunca lo fue. Esto es el Manchester United y tenemos que estar unidos. Pronto estaremos juntos de nuevo”, culminó Cristiano Ronaldo.