Doblete de CR7, ¿A cuántos goles está de los 1000?

El legado de Cristiano Ronaldo continúa, a sus 40 años el astro portugués se mandó un doblete en la goleada del Al-Nassr 5-1 sobre el Al-Riyadh y su carrera por convertirse en el primer futbolista profesional en llegar a los 1000 tantos en partidos oficiales. De momento, el canterano del Sporting de Lisboa tiene 945 tantos y el récord cada vez se ve más cerca.

Pareciera que el tiempo no pasa para el máximo goleador del Real Madrid y en la presente temporada lleva siete goles; tres en la Superliga de Arabia Saudita y los otros cuatro entre la Supercopa Saudí y las eliminatorias de Portugal rumbo al Mundial del próximo año que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Los goles de Cristiano Ronaldo en su carrera

De hecho, el máximo romperredes del Real Madrid y de la Selección de Portugal se ha cansado de anotar a lo largo de su carrera. El nacido en Fúnchal hace 40 años puede presumir que rebasa las 100 anotaciones en cuatro equipos distintos, además, de su combinado nacional.



Real Madrid - 450 goles

Manchester United - 145 goles

Juventus - 101 goles

Al-Nassr - 103 goles

Sporting de Lisboa - 5 goles

Portugal - 141 goles

¿Mundial 2026?

De momento, Portugal es líder del Grupo B con seis unidades en dos partidos disputados en las eliminatorias del ‘Viejo Continente’ rumbo a la justa mundialista que se llevará a cabo el próximo año en Norteamérica. Con ello, no sería nada extraño ver a Cristiano Ronaldo luchar por el trofeo más valioso a nivel selección y completar una extraordinaria carrera como profesional.

Finalmente, a nivel clubes el apodado ‘Comandante’ tiene contrato hasta julio de 2027 con el Al-Nassr y si sigue en el nivel con el que inició la presente campaña podríamos ver el récord de los 100 goles más temprano de lo que esperábamos.

